Debüt für FCB-Youngster Manzambi

Der 20-jährige Nachwuchsspieler Neftali Manzambi erhielt gestern seine ersten Einsatzminuten für den FC Basel in der Super League. Der Flügelspieler durfte beim 3:3 gegen Thun die letzten 15 Minuten ran.

In der 75. Minute verstärkte Urs Fischer seine Offensive. Für Aussenverteidiger Adama Traoré kam der Nachwuchspieler Neftali Manzambi aufs Feld. Der 20-jährige Flügelspieler mit angolanischen Wurzeln schoss diese Saison für die U21 des FCB in der Promotion League 11 Tore in 24 Spielen, auch traf er in sechs Spielen dreimal in der UEFA Youth League.

Seit Januar 2016 steht er beim FCB als Profi unter Vertrag. Dieser Vertrag läuft noch bis Juni 2017. Was danach passiert ist offen. Mit 20 Jahren gehört er nicht mehr zu den ganz Jungen. Möglich, dass er ausgeliehen wird oder auch genau ins Konzept des neuen FCB passt und er einen fixen Platz in der ersten Mannschaft erhält.

