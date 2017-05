Das Regio-Magazin sieht sich an der muba um

Regio vom 15. Mai 2017.

An der muba gibt es für alle viel zu sehen und erleben. Regio-Reporterin Adela Smajic hat die Messe besucht und sich mit Besuchern und Ausstellern unterhalten.

So hat Adela Smajic bei ihrem Besuch an der muba beispielsweise einen Funker dabei beobachtet, wie er – in einer für Laien doch eher kryptischen Sprache – mit einen gewissen Günther via Funk spricht.

Sie hat aber auch jugendliche Besucherinnen, die sich an der Messe über verschiedene Berufe informieren wollen, befragt. Sie hat sich mit einem Aussteller, der eigens aus dem fernen Marokko angereist kam, unterhalten.

Und die Regio-Reporterin hat auch mit dem Jungen gesprochen, der an der muba eine Sicherung für seine persönliche Schublade zu Hause bastelt, damit ihm niemand sein darin gelagertes Taschengeld klauen kann.