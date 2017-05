Das hat der Montag nicht verdient

(Bild: Pixabay)

Ja es ist Montag - der Miesmacher unter den Wochentagen hat sich wieder heimlich von hinten angeschlichen. Aber tun wir ihm nicht seit Jahrzehnten Unrecht und die Angst vor dem Wochenstart ist gar nicht gerechtfertigt? Hier zehn Gründe, warum der Montag unseren Ärger nicht verdient hat.

Die Angst vor dem Montagmorgen ist in der heutigen Gesellschaft allgegenwärtig. Bereits am Sonntagabend treibt einem dieses Gefühl, am nächsten Tag wieder früh aufstehen zu müssen, in den Wahnsinn. Doch der gefürchtete erste Wochentag hat auch seine guten Seiten und das sind mehr als man im ersten Moment denkt. Also dann – Happy Monday!

1. Man sieht seine Arbeitskollegen wieder, die man das ganze Wochenende über vermisst hat.

2. Am Montag geht es schon gar nicht mehr so lange, bis wieder Freitag ist.

3. Eigentlich ist doch der Sonntagabend der Übeltäter? Diese ständige Furcht vor dem Montagmorgen – unerträglich.

Der Montag kann doch eigentlich gar nichts dafür…

4. Jeder hat Verständnis, wenn man sich irgendwie seltsam verhält.

5. Man kann ganz laut «Scheiss Montag» rufen und alle stimmen zu. Gut fürs Selbstwertgefühl.

6. Man wird von ‹Einen-Guten-Start-in-die-Woche›-Wünschen überhäuft.

7. Der Montag ist ein perfekter Start für eine Diät oder ein Sportprogramm – neue Woche neues Glück.

8. Am Montag werden Rosen verteilt – ‹Die Bachelorette› ist angesagt.

9. Am Montag kann man endlich wieder einkaufen gehen!

10. Der Montag eignet sich perfekt für ein verlängertes Wochenende. Wegfahren oder einfach im Bett bleiben.