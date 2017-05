(Bild: Googlemaps)

Baselland Motorradfahrerin verursacht Selbstunfall

Am Samstag, 13. Mai 2017, ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf der Rheinfelderstrasse in Sissach ein Selbstunfall. Eine Motorradfahrerin kollidierte in einer Kurve mit der rechtsseitigen Leiteinrichtung, stürzte und verletzte sich dabei erheblich.

Eine 47-jährige Motorradlenkerin fuhr am Samstagnachmittag von der Sissacher Fluh auf der Rheinfelderstrasse Richtung Sissach. In einer Linkskurve fuhr sie zu weit nach rechts, kollidierte dabei mit der Leiteinrichtung, stürzte und fiel eine Böschung hinunter. Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu. Die Rega, die von der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft unverzüglich aufgeboten wurde, brachte die verletzte Lenkerin umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

