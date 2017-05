Telebasel Kitchen Stars vom 12. Mai 2017: Kaninchenfilets mit Blumenkohl & Safran, Salbei & Rübliöl von Sternekoch Raimar Pilz.

Der Sternekoch Raimar Pilz von der Genuss-Apotheke in Bad Säckingen zeigt in Kitchen Stars, wie Kaninchenfilets mit Blumenkohl & Safran, Salbei & Rübliöl zubereitet werden. Hier gibt es das Rezept zum Nachkochen.

Raimar Pilz ist seit 2013 Küchenchef und Besitzer der Genuss-Apotheke in Bad Säckingen, Deutschland. Seine Küche ist mit einem Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet.

Für die Sendung Kitchen Stars bereitet der deutschte Koch Kaninchenfilets mit Blumenkohl & Safran, Salbei & Rübliöl zu. «Das wichtigste sind […] die guten Produkte, weil dort der Geschmack drin steckt», erklärt Pilz. Hat man diese hochwertigen Produkte, sei das Rezept nicht kompliziert, so der Sternekoch. Das Rezept ist für 4 Personen gedacht und dauert etwa 20 Minuten zum Zubereiten.

Feines Rübliöl

Dafür braucht es:

3 frische Karotten

Estragon

Orangenöl

Salz

Die frischen Karotten schälen, in kleine Stücke schneiden und mit etwas Salz und Estragon (nur die Blätter ohne Strunk) in den Mixer geben. Für die Substanz

Orangenöl in den Mixer giessen. Nach dem Mixen soll das Ganze etwas ziehen.

Danach mit einem Tuch und Sieb die Masse ausringen und das Rübliöl fürs Anrichten bereitstellen.

Zwei mal Blumenkohl

Dafür braucht es:

1 Blumenkohl

Butter

Safranfäden

100 ml Rahm

Salbei

Traubenkernöl

Salz

Den Blumenkohl von allen Blättern befreien. Die grossen Röschen raspeln.

Den restlichen Blumenkohl klein schneiden, in die Pfanne geben und mit etwas Butter anschwitzen. Nach kurzer Zeit mit etwas Wasser ablöschen. Für den Geschmack Safranfäden beigeben.

Nachdem der Blumenkohl etwas gekocht hat, mit Rahm bedecken. Salzen und frischen Salbei zugeben. Wenn er weich ist, mit dem Mixer pürieren. Das Püree zurück in die Pfanne geben und warmhalten.

Kurz vor dem Anrichten wird Traubenkernöl in eine Pfanne gegeben und darin der geraffelte Blumenkohl knusprig gebraten. Überschüssiges Fett abtropfen und dem Blumenkohl mit etwas Salz Geschmack geben.

1/18 Die frischen Karotten schälen, in kleine Stücke schneiden und... (Bild: Telebasel)

2/18 ...mit etwas Salz und Estragon in den Mixer geben. (Bild: Telebasel)

3/18 Für die Substanz Orangenöl in den Mixer giessen. Nach dem Mixen soll das Ganze etwas ziehen. (Bild: Telebasel)

4/18 Den Blumenkohl von allen Blättern befreien. Die grossen Röschen raspeln. (Bild: Telebasel)

5/18 Den restlichen Blumenkohl klein schneiden, in die Pfanne geben und mit etwas Butter anschwitzen. Nach kurzer Zeit mit etwas Wasser ablöschen. (Bild: Telebasel)

6/18 Den Lauch von den Hüllblättern lösen. In kleinere Segmente schneiden und... (Bild: Telebasel)

7/18 ...aufrecht in den Topf stellen. Mit Traubenkernöl anrösten. (Bild: Telebasel)

8/18 Die pürierte Masse für das Rübliöl mit einem Tuch und Sieb ausringen. (Bild: Telebasel)

9/18 Nachdem der Blumenkohl etwas geköchelt hat, mit Rahm bedecken. Salzen und frischen Salbei zugeben. Wenn er weich ist, mit dem Mixer pürieren. (Bild: Telebasel)

10/18 Das Püree zurück in die Pfanne geben und warmhalten. (Bild: Telebasel)

11/18 Die Kaninchenfilets werden vakuumiert in 55 Grad Celsius warmem Wasser temperiert. (Bild: Telebasel)

12/18 Das Kaninchen wird danach in Traubenkernöl und Salbei angeröstet. Zum Abschluss mit ein wenig Salz würzen. (Bild: Telebasel)

13/18 Kurz vor dem Anrichten wird Traubenkernöl in eine Pfanne gegeben und darin der geraffelte Blumenkohl knusprig gebraten. (Bild: Telebasel)

14/18 Überschüssiges Fett abtropfen und dem Blumenkohl mit etwas Salz Geschmack geben. (Bild: Telebasel)

15/18 Das Blumenkohl-Püree mit einem Strich und Punkt auf dem Teller verteilen. (Bild: Telebasel)

16/18 Das Kaninchenfilet anschneiden und auf den Teller geben. Lauch neben das Kaninchen setzen. Das Ganze mit Rübliöl übergiessen. (Bild: Telebasel)

17/18 Frische Kräuter (Kresse und Petersiliensprossen) über die Zutaten geben. Mit dem knusprigen, geraffelten Blumenkohl finalisieren. (Bild: Telebasel)

18/18 Und schon ist das Gericht von Raimar Pilz fertig. Wir wünschen einen guten Appetit! (Bild: Telebasel)



































Angerösteter Lauch

Dafür braucht es:

8 Segmente Lauch, rund vom Stiel geschnitten

Traubenkernöl

Weiter geht es mit dem Lauch. Diesen von den Hüllblättern lösen. In kleinere Segmente schneiden und aufrecht in den Topf stellen. Mit Traubenkernöl an den Schnittstellen anrösten.

Zarte Kaninchenfilets

Dafür braucht es:

4 Kaninchenfilets

Traubenkernöl

Salbei

Salz

Die Kaninchenfilets werden vakuumiert in 55 Grad Celsius warmem Wasser temperiert. Das Fleisch muss gut in den Topf passen und sollte vom Wasser bedeckt sein. Die

Garzeit beträgt ungefähr 5 Minuten.

Das Kaninchen wird danach kurz in Traubenkernöl und Salbei angeröstet. Zum Abschluss mit wenig Salz würzen.

Tipp: Das Vakuumieren des Fleisches kann der Metzger übernehmen.

Anrichten

Dafür bracht es:

Kresse

Petersiliensprossen

Das Blumenkohl-Püree mit einem Strich und Punkt auf dem Teller verteilen. Das Kaninchenfilet anschneiden und auf den Teller geben. Lauch neben das

Kaninchen setzen. Das Ganze mit Rübliöl übergiessen. Frische Kräuter (Kresse und Petersiliensprossen) über die Zutaten geben. Mit dem knusprigen, geraffelten Blumenkohl finalisieren.

Wir wünschen einen guten Appetit!