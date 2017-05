Junge DarstellerInnen für ‹Drei Räuber› gesucht

‹Drei Räuber› basiert auf dem Kinderbuchklassiker des genialen Authors, Cartoonisten und Illustrators Tomi Ungerer. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Das Theater Basel sucht für ‹Drei Räuber›, das Musiktheater nach Tomi Ungerer, junge DarstellerInnen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren .Sie sollten Spass an Bewegung, Musik und Schauspiel haben, singen können, und vor allem auch grosse Lust haben, auf der Bühne zu stehen.

Unter professioneller Regie und gemeinsam mit den Schauspielern des Ensembles des Theater Basel erarbeiten die jungen DarstellerInnen das Stück, das ab 1. Dezember 2017 bis Anfang Januar 2018 auf der Kleinen Bühne des Theater Basel gezeigt wird.

Daniela Kranz, die letztes Jahr auch ‹Das fliegende Klassenzimmer› inszenierte, wird das neue Weihnachtsstück für die ganze Familie mit der Basler Band ‹The Bianca Story› auf die Kleine Bühne bringen.

Die Termine für das Casting sind am 20. Mai 2017 von 09:45 bis 13 Uhr (Gruppe A) oder von 13.45 bis 17 Uhr (Gruppe B) an der Elisabethenstrasse 16 (Besammlung Theater Basel/Porte; Eingang hinter den Pyramiden). Die zweite Runde des Castings findet am Mittwoch, 24. Mai 2017 ab 17 Uhr statt.

Interessierte werden gebeten, sich bei der Musiktheaterpädagogin Anja Schödl zu melden: a.schoedl@theater-basel.ch.

‹Drei Räuber› – das Stück

Im Nebelschein des fahlen Mondes gilt im Wald nur ein Gesetz: Das der drei Räuber. Bis an die Zähne bewaffnet, verbreiten sie im ganzen Land Angst und Schrecken.

In tiefschwarzer Nacht überfallen die drei eine Kutsche, in der nur das traurige Waisenmädchen Tiffany sitzt. Sie ist ganz allein auf der Welt und soll fortan im Waisenhaus wohnen. Dort regiert eine unheimliche Tante, die alle Kinder zwingt, tagein, tagaus auf dem Zuckerrübenacker zu schuften, um Sirup herzustellen, mit dem sie ihre Sucht nach Süssigkeiten befriedigen kann.

An so einem Ort möchte niemand leben, und so freut sich die furchtlose Tiffany, als sich auf einmal die Kutschentür öffnet. Sie behauptet, die Tochter eines steinreichen Maharadschas zu sein, der auf jeden Fall mehr als bereit sei, ein üppiges «Lösegold» für sein entführtes Kind zu zahlen.

Also nehmen die Räuber Tiffany mit in ihr Beuteversteck, wo ihre Geisel ihr Leben kräftig umkrempelt. Und schliesslich gibt es ja auch noch die Kinder im Waisenhaus, die es zu befreien gilt und mit denen die Räuber mehr gemeinsam haben, als ihnen lieb ist.

Tomi Ungerers Kinderbuchklassiker, ein Welterfolg von 1963, der 2007 kongenial zu einem Animationsfilm erweitert wurde, ist eine Geschichte über Mut, Cleverness und Witz, Zusammenhalt und die Sehnsucht nach einem Zuhause. Mit viel Humor trotzen die Charaktere darin ihrem Schicksal und werden am Ende mit Freude und Glück belohnt.