Europol beziffert Hackerangriff in rund 150 Ländern

Einer der bislang grössten Cyberangriffe weltweit hat zum Wochenende Zehntausende Computer von Konzernen und Institutionen lahmgelegt. Besonders schwer betroffen war das britische Gesundheitssystem. Die Schweiz war von dem internationalen Cyber-Angriff nicht betroffen.

Das Virus nutzt in rund 100 Ländern einen bekannt gewordenen Code des US-Geheimdienstes NSA und eine Lücke im Betriebssystem Windows, wie Computerexperten am Samstag berichteten. Die Angriffswelle schien ihren Höhepunkt in der Nacht zum Samstag überschritten zu haben. Dahinter stecken offenbar Kriminelle, die Geld erpressen wollen.

Erstes Ziel des Virus war Europa, später kamen die USA dazu. So meldeten Konzerne wie der Kurierdienst FedEX, die spanische Telefónica und Renault Attacken. Dort musste die Produktion von Autos teilweise gestoppt werden. Betroffen war auch die Deutsche Bahn, das russische Innenministerium sowie weitere Grossunternehmen. Die europäische Polizeibehörde Europol sprach von einer «beispiellosen» Cyberattacke.

Gesundheitssystem getroffen

In Grossbritannien mussten wegen der Störung der IT-Systeme im Gesundheitssystem NHS Rettungswagen in andere Kliniken umgeleitet werden. Zahlreiche Patienten wurden abgewiesen und Routineeingriffe abgesagt.

Mindestens 21 Spitäler berichteten von grösseren Störungen. Die Einrichtungen seien aber nicht gezielt ins Visier genommen worden, sagte Premierministerin Theresa May.

Keine Grossausfälle in der Schweiz

In der Schweiz gab es keine Grossausfälle wegen Cyberattacken. Bei der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) gingen keine Schadensmeldungen ein. Seine Behörde habe am Freitag gegen 16 Uhr die Betreiber der kritischen Infrastruktur über die mögliche Gefahr eines erpresserischen Cyber-Angriffs informiert, sagte MELANI-Leiter Pascal Lamia am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Zu den kontaktierten Stellen gehörten etwa Energieunternehmen, Banken oder Spitäler.

Bis zum späten Samstagnachmittag seien keine Ausfälle gemeldet worden. Es sei aber möglich, dass einzelne Geräte betroffen seien. Der Angriff von Freitag sei wahrscheinlich eher zufällig zustande gekommen.

Held durch Zufall

Die weltweite Cyber-Attacke mit Erpressungssoftware ist in der Nacht zum Samstag durch einen glücklichen Zufall von einem einzelnen IT-Forscher gestoppt worden. Der Betreiber des Blogs ‹MalwareTech› fand nach eigenen Angaben einen Web-Domainnamen im Computercode der Schadsoftware und registrierte ihn. Dadurch wurde die Ausbreitung des Lösegeld-Trojaners – auch zu seiner eigenen Überraschung – schlagartig abgebrochen.