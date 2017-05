Volero jubelt über die Bronzemedaille an der Klub-WM (Bild: sda)

Die Volleyballerinnen vom Volero Zürich gewinnen an der Klub-WM im japanischen Kobe die Bronzemedaille.

Im Spiel um den dritten Platz bezwingen die Schweizer Meisterinnen Eczacibasi Istanbul in fünf Sätzen. Während die als Titelverteidiger zum Turnier angetretenen Türkinnen dieses Jahr mit Platz 4 Vorlieb nehmen mussten, jubelte Volero nach dem 25:22, 25:15, 22:25, 23:25, 15:12 zum zweiten Mal über eine Medaille. 2015 an der Heim-WM in Zürich hatte Volero ebenfalls Bronze gewonnen.

(sda)