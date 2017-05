Petra Klingler in Aktion an der Boulder- Schweizermeisterschaft in Pratteln. (Video Telebasel)

Basel Die beste Sport-Kletterin der Welt in Pratteln

Seit September 2016 ist sie die beste Boulderin der Welt. Die 25-jährige Zürcherin Petra Klingler wurde Weltmeisterin in Paris. An der Schweizermeisterschaft in der B2 Boulderhalle in Pratteln ging sie als grosse Favoritin an den Start und konnte nicht reüssieren.

Sie ist der derzeitige Star in der Schweizer Kletterszene und Hoffungsträgerin auf eine olympische Medaille 2020, wenn Sportklettern das erste Mal an Olympia vertreten ist. Noch sei dieser Anlass aber weit weg. Mehr zu Petra Klingler gibts am Sonntag ab 19 Uhr stündlich in den Sportnews und am Montag im Sportmagazin ab 19.40 Uhr stündlich auf Telebasel. Auch überzeugt hat Philipp Geisenhoff aus Basel. Der U18-Junior gewann den Titel in seiner Kategorie.

