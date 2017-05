14-Jähriger mit Uni-Abschluss

Carson Huey-You ging bereits als 11-Jähriger an die Uni. (Screenshot: Youtube)

Erst 14 Jahre alt - und schon fertig mit der Uni: Ein Junge aus dem US-Bundesstaat Texas erhält am Wochenende sein College-Diplom. Carson Huey-You ist der jüngste Student, der jemals an der Texas Christian University (TCU) einen Abschluss gemacht hat.

Das Hauptfach von Carson Huey-You war Physik, als Nebenfächer belegte der 14-Jährige Chinesisch und Mathematik. An seinem ersten Tag in der Uni sei er sehr aufgeregt gewesen, sagte Carson in einem Video-Interview, das die TCU veröffentlicht hat.