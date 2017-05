Wohin entwickelt sich die Welt, Herr Longchamp?

Claude Longchamp: Seit 1992 verantworten er und sein Team der gfs.bern die Abstimmungshochrechnung und seit 1998 auch die wahl- und abstimmungsbezogenen Umfragen für die Unternehmen der SRG SSR idée suisse. (Bild: zVG)

Weltweit driften die verschiedenen Gesellschaftsgruppen immer mehr auseinander. Die Konsensgesellschaft der vergangenen Jahrzehnte kommt unter Druck und die Glaubwürdigkeit ihrer Repräsentanten nimmt immer mehr ab. Darüber diskutiert der bekannte Politologe, Claude Longchamp, am Freitagabend, 12. Mai 2017, an den Wenkenhof-Gesprächen. Zuvor ab 18:40 Uhr im Telebasel Talk zu Gast.

Die Zukunftsängste in immer grösseren Bevölkerungsschichten wachsen – zusammen mit dem Gefühl, dass der Einzelne nicht mehr ernst genommen wird. In einer immer komplexeren Welt wollen die Menschen die Kontrolle zurück und sehnen sich nach einfachen Entscheidungen.

Über diese Vorgänge diskutiert der bekannte Politikwissenschaftler und Historiker Claude Longchamp am zweiten Abend der Wenkenhofgespräche mit Anita Fetz, Roger Köppel und Peter Schneider.

Claude Longchamp studierte ab 1977 Geschichte, verbunden mit Soziologie und Politologie, und schloss als lic. phil. ab. Ab 1983 arbeitete er am damaligen Forschungszentrum für schweizerische Politik, dem heutigen Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern, und seit 1987 ist Longchamp Wahl- und Abstimmungsanalytiker für die Medien der SRG SSR idée suisse. Seit 1992 verantworten er und sein Team der gfs.bern auch die Abstimmungshochrechnung und seit 1998 auch die wahl- und abstimmungsbezogenen Umfragen für die Unternehmen der SRG SSR idée suisse. Seit 1992 ist er Herausgeber der VOX-Analysen eidgenössischer Urnengänge.

Wenkenhof-Gespräche: Freitag, 12. Mai 2017, 19:30 bis 22 Uhr – Der zweite Abend

Im Zentrum des zweiten Abends der Wenkenhofgespräche stehen konkrete Auswirkungen der neuen Weltordnung auf unsere Gesellschaft. Was bedeutet es, dass die Konkurrenz und der Verteilkampf zunehmen, die Toleranz schwindet und unsere Experten und Repräsentanten immer mehr in Zweifel gezogen werden? Woran orientieren wir uns in Zukunft, wie sieht eine entsprechende Gesellschaft aus und welches sind die Chancen und

Risiken einer solchen Entwicklung? Wie reagieren wir, wenn die Gesellschaftsverträge durchlöchert oder aufgelöst werden und was ändert sich für die Schweiz mit dieser globalen Neuausrichtung?

Es diskutieren:

Anita Fetz, Basler Ständerätin

Roger Köppel, Nationalrat, Verleger und Chefredaktor ‹Die Weltwoche›

Claude Longchamp, Politologe, Verwaltungsratspräsident gfs.bern

Peter Schneider, Psychoanalytiker und Kolumnist

Donnerstag, 11. Mai 2017, 19:30 bis 22 Uhr – Der erste Abend

Am ersten Abend der Wenkenhofgespräche standen die Ursachen dieser Entwicklung im Vordergrund, ihre geschichtliche Einordnung und die Frage, welche Probleme und Veränderungen die Gesellschaft bewältigen muss, damit das Zusammenarbeiten und Zusammenleben auch in Zukunft funktionieren kann.

Es diskutierten:

Peter Achten, Journalist

Jens Lucht, Medien- und Politikwissenschaftler, fög/Universität Zürich

Christoph Mörgeli, Politiker und Medizinhistoriker

Damir Skenderovic, Professor für Zeitgeschichte, Universität Fribourg

Gesprächsleiter an beiden Abenden ist der Journalist und Moderator Patrick Rohr.

Wenkenhofgespräche auf Telebasel

Telebasel zeichnet beide Abende auf. Der erste Diskussionsabend wird an den beiden Sonntagen, 9. und 23. Juli 2017 auf Telebasel ausgestrahlt.

Der zweite Abend wird an den Sonntagen, 16. und 30. Juli 2017 ausgestrahlt.