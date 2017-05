Nach dem 2:2 gegen Lugano letzte Woche: Urs Fischer über die Schwierigkeit gegen jeden Gegner in der Meisterschaft bis zum Schluss noch voll durch zu ziehen. (Video:Telebasel)

Basel Thun im Blick, den Cupfinal im Kopf

Noch drei Meisterschaftsspiele stehen für den FC Basel an, bevor es am 25. Mai zum Cupfinal gegen Sion kommt. Bis dahin will Trainer Urs Fischer die Spannung in der Mannschaft weiter aufrecht erhalten um gerüstet zu sein.

Im Interview mit der bzbasel windet FCB-Captain Matias Delgado seinem Trainer ein Kränzchen: «Urs war und ist eine Referenz für die Mannschaft. Er hat immer weitergemacht. Auch nach dem Titelgewinn hat er nichts verändert. Die Spieler gingen anfänglich etwas entspannter ans Werk. Urs nicht, er arbeitet mit der gleichen Intensität, der gleichen Haltung, der gleichen Spannung weiter, als wäre nichts passiert.» Stimmt die Einstellung? Dies freut Urs Fischer heute. Und er sagt, wie er dies schafft: Es sei eine Mischung aus dem was er als Spieler gelernt hat und aus dem was in den letzten beiden Jahren nach dem Gewinn des Meistertitels passiert seit. 2015 verlor der FCB den Cupfinal gegen Sion unter Paulo Sousa deutlich mit 0:3, die Einstellung der Mannschaft stimmte nicht mehr. Und letztes Jahr, als der FCB unter Fischer auch Ende April Meister war, gewann er danach nur noch 2 von 5 Spielen. Ganz verhehlen kann aber auch der Zürcher nicht, dass die kommenden Meisterschaftsspiele für ihn und den FC Basel keine andere Bedeutung mehr haben, ausser gute Resultate zu erzielen um dann mit einem guten Gefühl in den Cupfinal zu steigen. Gegen Thun ohne Xhaka Im Spiel am Sonntag um 13:45 gegen Thun fehlen beim FCB einzig der kranke Taulant Xhaka und der rekonvaleszente Kevin Bua. Eder Balanta sei wieder fit, ob ein Einsatz in Frage käme, sei noch nicht sicher. 24’800 Tickets sind verkauft, der FC Basel möchte durch die 2:1 Aktion noch mehr Fans anlocken und so das historische Ereignis, den 20. Meistertitel schon etwas befeiern. Ein anderer Grund könnte auch sein, dass die Basler versuchen, die zuletzt etwas leerer gewordenen Zuschauerränge im Joggeli besser zu füllen.

