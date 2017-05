Profi-Gamer für den FCB

Der neue FCB-Gamer Luca Boller im Spiel mit dem SC Paderborn gegen Bayern München im Final der virtuellen Bundesliga 2015 (Video: Youtube)

Der FC Basel steigt definitiv in die e-sports Branche ein und verpflichtet zum ersten Mal einen Spieler, der nicht auf dem Rasen seine Stärken hat, sondern am Controller und am Bildschirm. Der Zürcher Luca Boller wird heute im Rahmen der muba vorgestellt. Der 22-jährige gewann 2014 den bisher einzigen Schweizermeistertitel im e-sports Fussball-Game «FIFA».

Mit der Gründung eines eigenen Teams steigt der FC Basel 1893 in die eSports-Branche ein. Erstes Mitglied dieses Teams wird der 22-jährige Schweizer Luca Boller, der im Jahr 2014 den bisher einzigen Titel des Schweizer Meisters im beliebten Fussballsimulationsspiel «FIFA» gewinnen konnte. Dies teilt der FCB in seiner Medienmitteilung mit. Im richtigen Leben spielt er auch Fussball und zwar für den Zürcher 4. Ligisten den FC Russikon.

Der FCB stellt Luca Boller per Twitter vor.

Luca Boller wechselt per sofort von der deutschen eSports-Management-Agentur bPartGaming zum FC Basel 1893 und wird am Freitag, 12. Mai 2017, um 15:00 Uhr am FCB-Stand an der muba vorgestellt. Der gelernte Bankkaufmann Luca Boller hat sich in seiner eSports-Laufbahn viermal für die Virtuelle Bundesliga in Deutschland qualifizieren können. Zuletzt nahm er am Finalturnier der 20 besten FIFA-Spieler Deutschlands am Osterwochenende im Dortmunder DFB-Museum teil, wo er nach der Gruppenphase unglücklich ausschied. Neben seinem bis dato grössten Erfolg, dem Gewinn der Schweizer Meisterschaft im FIFA, hat Boller zudem bereits über 50 Offline-Turniersiege in der Schweiz sowie Deutschland errungen. Und auch für die Titelverteidigung der Schweizer Meisterschaft im FIFA, die am 15. Oktober in Bern ausgespielt wird, konnte er sich jüngst mit einem Sieg bei einem Qualifikationsturnier die Startberechtigung sichern.

Im Anschluss an den offiziellen Medientermin kann Luca Boller von ca. 17:00 bis 19:00 Uhr von interessierten Messebesuchern an der PlayStation 4 beim Fussballsimulationsspiel «FIFA 17» herausgefordert werden. Die fünf besten Herausforderer dieses «Beat the Pro»-Events gewinnen je 1×2 Tickets für den Final des Helvetia Schweizer Cup, bei dem der FC Basel 1893 auf den FC Sion trifft.

