Französin mit 100’000 Franken unterm Rock erwischt

Die junge Frau führte das Geld in Tausendernoten mit sich, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Sie sei aus Lugano gekommen, wohne aber zur Zeit in einem Fahrenden-Lager in der Nähe von Mailand. Ermittlungen zur Identifizierung möglicher Opfer seien aufgenommen worden. (sda)