Telebasel Glam vom 12. Mai 2017.

Basel Cynthia Rothrock hat es immer noch drauf

Die US-amerikanische Schauspielerin Cynthia Rothrock war zu Gast in Basel. Das Hollywoodsternchen erlebt im Alter von 60 das zweite Hoch ihrer Karriere. Ausserdem erklärt die fünffache Karateweltmeisterin im exklusiven Interview, warum sie immer noch so fit ist. Denn dass Rothrock es immer noch drauf hat, bewies sie bei den Workshops von ‹Masters Hall of Honor and Fame Europe› (MHE).

Cynthia Rothrock ist eine US- amerikanische Schauspielerin. Man kann sie vergleichen mit Jackie Chan. Das Karatesternchen weist eine beachtliche Filmografie auf, wobei sie bei über 50 Filmen mitgespielt hat. Mit Grössen wie ‹Michelle Yeoh› hat sie schon in Filmen um die Wette gekickt. Und genau jetzt erlebt die stolze 60-jährige Karateweltmeisterin ihr zweites Hoch ihrer Karriere. Warum sie immer noch so fit ist, erzählt sie hier im Video: (Video: Telebasel) Dass sie es immer noch drauf hat, zeigte Rothrock in dem Workshop den sie bei der MHE gab. Die akrobatische Übungen sind für die fünffache Karateweltmeisterin kein Problem. Schliesslich ist das Hollywoodsternchen im Besitz von fünf verschiedenen schwarzen Gürteln. Das bedeutet, sie besitzt spezielle Fähigkeiten und Kampftechniken und dies eben in fünf verschieden Kampfkunstformen. Es mache ihr besonders Spass, auch mit den ganz kleinen zu arbeiten und dem Nachwuchs ihre Erfahrungen weiter zugeben. (Video: Telebasel) Zweites Karrierehoch Cynthia Rothrock erlebt gerade jetzt im Alter von 60 ihr zweites Karrierehoch. Sie sei bereits an neuen Ideen und erlebe in den USA förmlich ein Medienansturm. Sie versicherte auch in Basel, das es noch viel von ihr zu sehen gäbe. Wer Cynthia Rothrock kennt, weiss genau: Diese Frau führt etwas im Schilde, denn leere Worte gibt es bei ihr nicht. Es bleibt also spannend, ob das Ganze sogar etwas mit Europa zu tun hat, denn sie erzählt Glam im Interview, wie begeistert sie von Europa ist.

