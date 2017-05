Burlesque-Star verhökert ihre High Heels auf Facebook

Macht Platz in der Wohnung: Zoe Scarlett vertickt ihr Hab und Gut auf Facebook. (Bild: Facebook/Zoe Scarlett)

Die Basler Burlesque-Künstlerin Zoe Scarlett verkauft grosse Teile ihrer 50er-Jahre-Sammlung auf Facebook. Der Grund: Sie mistet ihre Wohnung für einen bevorstehenden Umzug aus. Daneben plant sie zum ersten Mal einen Burlesque Bash im Sud.

Seit Mittwoch, 10. Mai 2017, ist Zoe Scarlett am Ausmisten. Die Baslerin zieht um. Und ihre Wohnung gleiche einem Museum. Ein Museum der 50er Jahre. Ihr Lieblingsthema, ja sogar Lebensmotto. «Ich sammle seit Jahren Gegenstände aus den 50er Jahren. Von Autobüchern über Plakate, bis eben High Heels.» Nun braucht sie Platz und vertickt viele Gegenstände auf Facebook.

1/7 Ein Schnäppchen in Grösse 40. (Bild: z.V.g.)

2/7 Auch Ringe will die Burlesque-Tänzerin loswerden. (Bild: z.V.g.)

3/7 Wer sich für Autobücher interessiert, wird im Facebook-Shop fündig. (Bild: z.V.g.)

4/7 Etwas für Motorrad-Freaks der alten Schule. (Bild: z.V.g.)

5/7 Auch eine Cola-Stereoanlage kam unter den Hammer. (Bild: z.V.g.)

6/7 Auch für den Nachwuchs ist etwas im 50er-Stil dabei. (Bild: z.V.g.)

7/7 «Weitere Dinge werden folgen», verspricht Scarlett. (Bild: z.V.g.)













Es scheint sich im Netz herumzusprechen. «Kaum lade ich etwas Neues auf Facebook, ist es gleich wieder weg», freut sich Scarlett. Es seien zum grössten Teil Bekannte, Kollegen und Freunde, welche sich die exklusiven Schnäppchen krallen würden. «Aber auch wenn ein Fan sich für einen Gegenstand interessiert, kann er diesen natürlich erwerben.»

Die Aktion auf Facebook sei spontan gewesen. «Für mich ist das eine einfache Art die Sachen loszuwerden.» Zwar seien schon viele Dinge weggekommen. Aber: «Bis zu meinem Umzug im Sommer werden laufend weitere Dinge folgen.» Die Schnäppchenjäger und Scarlett-Fans wird’s freuen.

Vor dem Umzug kommt die Al Capone-Party

Neben dem Umzug und der Verkaufsaktion auf Facebook plant Scarlett zudem zum ersten Mal einen ganz speziellen Burlesque-Event für das Partyvolk – der Burlesque Bash. «Es ist ja mein Job für Firmen Burlesque-Events zu organisiern. Aber einen Event in diesem Stil hat es noch nie gegeben», sagt Scarlett. Zum ersten Mal steht nicht die Show im Zentrum, sondern der Gast. «Es ist Party angesagt. Da sollen alle mitfeiern und tanzen», sagt die Baslerin.

Solch eine Stimmung wünscht sich Scarlett für die Party:

(Video: Telebasel)

Natürlich wird sie sich es nicht nehmen, mit einer Showeinlage dem Publikum gleich selber einzuheizen. «Aber das ist nur ein Höhepunkt von vielen dieser Partynacht.» Denn: Der Partygänger soll im Al Capone-Stil verwöhnt werden. «Neben dem Charleston-Tanz zu Elektroswing bietet der Abend für jeden Fan der Zeit der Showgirls und Variété-Bühne etwas.»

Darunter plant sie eine Gambling-Ecke mit Black-Jack und Roulette, sowie eine Cigar-Lounge. Und: Wer des Swings nicht mächtig ist, werden auch gleich noch die passenden Schritte von einem Profi beigebracht.

Die ganze Sause findet unter dem Motto ‹A little PARTY never killed nobody› am 20. Mai im Sud statt.