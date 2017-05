Baselworld-Aufträge, Energiestrategie und Prämienverbilligung

Sarah Wyss, Balz Stückelberger undRoger Thiriet diskutieren im Sonntags-Talk vom 14. Mai 2017. (Bild: Telebasel)

Bauen wir in der Schweiz doch wieder neue AKWs? Die Energiestrategie droht zu scheitern. Darüber diskutieren SP-Grossrätin Sarah Wyss, FDP-Landrat Balz Stückelberger und Kommunikationsprofi Roger Thiriet im Sonntags-Talk vom 14. Mai 2017. Weitere Themen sind die Aufträge der Baselworld an Sylvie Ritters Ehemann Dany Waldner und die Prämienverbilligung.

Baselworld-Aufträge

Geht das? Die Messe Schweiz vergibt ohne das übliche Ausschreibungsverfahren Baselworld-Aufträge an den Ehemann der Baselworld-Chefin. Was heisst üblich? Die Messe untersteht nicht dem kantonalen Beschaffungsrecht. Richtig, die Kantone sind nur zu 49 Prozent beteiligt. Aber ist in dem Falle rechtens auch richtig? FDP-Präsident Luca Urgese hinterfragt generell das Basler Engagement, wenn der Kanton dann «eh nichts zu sagen habe».

«Fake News» nannte Messe-CEO René Kamm den Bericht der Basler Zeitung, wonach Baselworld-Chefin Sylvie Ritter ihrem eigenen Ehemann Aufträge in Millionenhöhe zuschanzen würde. BaZ-Lokalchef Christian Keller bleibt bei seiner Darstellung.

Der Telebasel News Beitrag vom 10. Mai 2017:

Energiestrategie

Stürzt die Energiestrategie ab? Gleich zwei Umfragen (Tamedia und gfs) zeigen dasselbe Bild: Noch immer liegen die Befürworter vorne, aber die Gegner haben massiv zugelegt. Wieso? Geht es um das Geld (Behauptung: Wir zahlen mehr) oder geht es um Energie (Behauptung: Wir laufen in einen Blackout)? Und wer wirbt effektiver um seine Sache?

Prämienverbilligung

Mit einem Überraschungs-­Coup will die Baselbieter SP Personen mit niedrigen Einkommen von hohen Krankenkassenprämien befreien. Die Sozialdemokraten lancierten in Liestal die Volksinitiative ‹Ja zur Prämienverbilligung›. Gesichert hat sich die SP dazu eine breite politische Unterstützung, die bis in die CVP reicht. Aber: Die Sache kostet den Kanton nach Angaben der SP 50 Millionen Franken. Soll sich das Baselbiet dies leisten? Und was sagt die SP, wenn die Bürgerlichen diese Initiative taktisch gegen den Uni-Vertrag ausspielen?

Darüber sprechen Sarah Wyss, Balz Stückelberger und Roger Thiriet im Sonntags-Talk vom 14. Mai 2017, ab 19:10 Uhr.