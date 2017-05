(Bild: keystone) / Basel Tattoo an der muba 2017 in Kürze im Livestream.

Basel Basel Tattoo an der muba 2017

‹Basel Tattoo on Tour› macht halt an der muba 2017. Am Freitag, 12. Mai 2017, um 12:30 Uhr findet eine Art ‹Mini-Tattoo› auf der Eventbühne im Rundhof statt. Telebasel zeigt den Auftritt im Livestream.

Die weiteren Basel-Tattoo-Auftritte: Freitag, 12. Mai, um 16:00 Uhr

Samstag, 13. Mai, um 11:00 und 16:00 Uhr Diese sind ebenfalls auf telebasel.ch im Livestream zu sehen.

