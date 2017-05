(Video: Telebasel News vom 11 Mai 2017)

Basel Schleierhaftes Thema auf neuer 20er Note

Die Schweizer Nationalbank präsentierte am 10. Mai 2017 die neue 20er Note. Der Rote Schein soll nächste Woche in Umlauf gebracht werden. Bevor er aber auch in die Basler Portemonnais gelangt, hat Telebasel auf der Strasse nachgefragt, wie die neue Note denn ankommt. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten doch über das Thema des neuen Scheines waren sich alle einig: «Keine Ahnung!»

Eine Hand, ein Globus, ein Prisma und das Filmfestival Locarno. Das ist auf der neuen 20er Note zu sehen, welche die Schweizer Nationalbank am 10. Mai 2017 präsentiert hat. Alle Noten bekommen ein neues Design und stehen unter dem Motto ‹Die vielseitige Schweiz›. Die 20er Note sollte dabei die Schweiz von ihrer kreativen Seite zeigen mit dem Hauptelement Licht. Grafikerin Manuela Pfrunder tat ihr Bestes, doch den Baslern blieb das Thema Schleierhaft. Bis zum 17. Mai müssen sich aber auch die Kritiker an die neue Note gewöhnen, dann kommt sie nämlich in Umlauf.

