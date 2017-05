Basel Regio in mütterlicher Mission

Dani von Wattenwyl ist in der Stadt unterwegs und befragt die Passanten bezüglich Muttertag. Was ist bereits geplant und was wünschen sich die Mütter am meisten?

Schon bald ist wieder Muttertag. Am Sonntag, 14. Mai 2017, werden Mütter in der ganzen Schweiz beschenkt und verwöhnt. Tetyana Polt stammt ursprünglich aus der Ukraine und ist sich den Muttertag nicht gewohnt, bei ihnen machen die Männer am 8. März für einmal den Abwasch und kochen für die Familie. Auch Dani muss sich Fragen stellen lassen. Der Moderator von Telebasel wird von seiner Mutter zum essen eingeladen und verbringt den Tag im Kreise seiner Familie. Die jüngeren befragten haben noch keinen Plan und sind um Tipps von Dani froh. Trotz knapper Vorbereitung lassen sich die beiden Herren zu einer Liebeserklärung an ihre Mütter verleiten. Die Devise für einen gelungenen Muttertag sind selbstgemachte Sachen oder eine fein zubereitete Mahlzeit.

