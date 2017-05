Vom 26. August bis 3. September treffen sich Trachtenleute, Schwinger, Steinstösser, Jodler, Alphornbläser und Volksmusikanten aus der ganzen Schweiz in Interlaken. (Bild: keystone/Peter Klaunzer)

Schweiz Post gibt Sondermarke zum Unspunnenfest 2017 heraus

Rund 100 Tage vor der Eröffnung des 10. Unspunnenfests in Interlaken BE hat die Post am Donnerstag, 11. Mai 2017, eine Sonderbriefmarke herausgegeben. Zum traditionsreichen Fest des Schweizer Brauchtums werden vom 26. August bis 3. September rund 150'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Das Unspunnenfest trage – wie die Post – zur Verbindung von Land und Stadt bei und entwickle «in einer schnelllebigen Zeit» die Traditionen weiter, erklärte Post-Konzernchefin Susanne Ruoff bei der Enthüllung der Sonderbriefmarke zusammen mit dem Unspunnen-OK in Bern. Das Unspunnenfest findet alle 12 Jahre statt. Während neun Tagen treffen sich Trachtenleute, Schwinger, Steinstösser, Jodler, Alphornbläser und Volksmusikanten aus der ganzen Schweiz in Interlaken. Die Ausgabe 2017 falle in eine Zeit des boomenden Brauchtums und der Rückbesinnung auf Schweizer Werte, schreiben die Organisatoren. Ziel sei es, neue Generationen für das Brauchtum zu begeistern. Mundartsänger Marc Trauffer hat im Hinblick auf das Unspunnenfest 2017 das Lied ‹Mir si Unspunnen› komponiert. In Interlaken zu hören sein werden aber auch ein neuer Unspunnen Juz sowie das Jodellied ‹Unspunnen17›. Die Tradition des Unspunnenfestes geht auf das Jahr 1805 zurück. Als Organisatoren amteten damals vier Bernburger, die vergleichsweise gute Beziehungen ins Berner Oberland unterhielten. Mit der Idee eines Festes im Geiste einer Verbrüderung von Stadt und Land wollte man möglichen Unruhen im Oberland vorbeugen. (sda)

