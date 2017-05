Peter Achten an den Wenkenhof-Gesprächen

In seiner langjährigen Korrespondenten-Karriere berichtete Peter Achten auch über den blutig niedergeschlagenen Studentenaufstand 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking (Bild: zVG).

Peter Achten verkörpert die alte Schule des Journalismus, seriös vom Scheitel bis zur Sohle, ohne Schlagzeilen-Geilheit, aber stets sachlich fundiert und prägnant. Als Gast an den Wenkenhof-Gesprächen diskutiert der einstige Chinakorrespondent unter anderen mit Christoph Mörgeli über ‹die neue Weltordnung› und die Ängste, die sie bei weiten Bevölkerungsteilen auslöst. Peter Achten ist im Talk am Donnerstag, 11. Mai 2017, ab 18:40 Uhr zu Gast.

Jahrzehntelang hat Peter Achten (1939*) als Zeitungs-, TV- und Radiokorrespondent die Entwicklung Chinas hautnah erlebt – und uns daran teilnehmen lassen.

«Kontakt bis auf den heutigen Tag hatte ich auch mit Studenten, die 1989 aktiv an den Arbeiter- und Studentenunruhen auf dem Platz vor dem Tor des Himmlischen Friedens Tiananmen teilgenommen hatten. Einige sind inzwischen emigriert, einige landeten im Gefängnis und führen heute ein unauffälliges Leben als Angestellte, andere wiederum sind erfolgreiche Kleinunternehmer geworden», schrieb er in seiner Biographie ‹Abschied von China›.

Mittlerweile ist China die Wahlheimat des Baslers geworden, die aufstrebende Weltmacht, die massiven Druck auf Europa und die USA ausübt, die ‹Volksrepublik›, die Achten auch als Spitzelstaat erlebte.

Was sagt Peter Achten zur «neuen Weltordnung»? Am Donnerstag Abend nimmt an den Wenkenhofgesprächen in Riehen teil. Zuvor ist er ab 18:40 Uhr im Telebasel Talk zu Gast.

Die Wenkenhof-Gespräche 2017: ‹Neue Weltordnung oder Chaos?›

Weltweit driften die verschiedenen Gesellschaftsgruppen immer mehr auseinander. Die Konsensgesellschaft der vergangenen Jahrzehnte kommt unter Druck und die Glaubwürdigkeit ihrer Repräsentanten nimmt immer mehr ab.

Die Zukunftsängste in immer grösseren Bevölkerungsschichten wachsen – zusammen mit dem Gefühl, dass der Einzelne nicht mehr ernst genommen wird. In einer immer komplexeren Welt wollen die Menschen die Kontrolle zurück und sehnen sich nach einfachen Entscheidungen.

Donnerstag, 11. Mai 2017, 19:30 bis 22:00 Uhr

Am ersten Abend der Wenkenhofgespräche stehen die Ursachen dieser Entwicklung im Vordergrund, ihre geschichtliche Einordnung und die Frage, welche Probleme und Veränderungen die Gesellschaft bewältigen muss, damit das Zusammenarbeiten und Zusammenleben auch in Zukunft funktionieren kann.

Es diskutieren:

Peter Achten, Journalist

Jens Lucht, Medien- und Politikwissenschaftler, fög/Universität Zürich

Christoph Mörgeli, Politiker und Medizinhistoriker

Damir Skenderovic, Professor für Zeitgeschichte, Universität Fribourg

Freitag, 12. Mai 2017, 19:30 bis 22 Uhr

Im Zentrum des zweiten Abends der Wenkenhofgespräche stehen konkrete Auswirkungen der neuen Weltordnung auf unsere Gesellschaft. Was bedeutet es, dass die Konkurrenz und der Verteilkampf zunehmen, die Toleranz schwindet und unsere Experten und Repräsentanten immer mehr in Zweifel gezogen werden?

Woran orientieren wir uns in Zukunft, wie sieht eine entsprechende Gesellschaft aus und welches sind die Chancen und Risiken einer solchen Entwicklung? Wie reagieren wir, wenn die Gesellschaftsverträge durchlöchert oder aufgelöst werden und was ändert sich für die Schweiz mit dieser globalen Neuausrichtung?

Es diskutieren:

Anita Fetz, Basler Ständerätin

Roger Köppel, Nationalrat, Verleger und Chefredaktor ‹Die Weltwoche›

Claude Longchamp, Politologe, Verwaltungsratspräsident gfs.bern

Peter Schneider, Psychoanalytiker und Kolumnist

Gesprächsleiter an beiden Abenden ist der Journalist und Moderator Patrick Rohr.

Wenkenhofgespräche auf Telebasel

Telebasel zeichnet beide Abende auf. Der erste Diskussionsabend wird an den beiden Sonntagen, 9. und 23. Juli 2017 auf Telebasel ausgestrahlt.

Der zweite Abend wird an den Sonntagen, 16. und 30. Juli 2017 ausgestrahlt.