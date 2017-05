Federer bestätigt Teilnahme in Halle

Letzer Sieg im Jahr 2015 - King Roger konnte Halle bereits achtmal gewinnen. (Keystone/EPA/MAJA HITIJ)

Roger Federer tritt vom 19. bis 25. Juni wie erwartet zum 15. Mal am ATP-Rasenturnier von Halle an.

Der Baselbieter, der zurzeit in Dubai auf Hartplätzen trainiert, hat das Vorbereitungsturnier für Wimbledon bisher achtmal gewonnen. Dem Veranstalter zufolge besteht zwischen dem 18-fachen Grand-Slam-Champion und dem 500er-Turnier in Westfalen eine Vereinbarung auf Lebzeiten.

Seinen nächsten Auftritt hat Federer voraussichtlich am French Open in Paris. Dass er am Ende Mai beginnenden zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres trotz fehlender Matchpraxis auf Sand antreten will, bekräftigte er zuletzt am Rande des ‹Match for Africa 4› in Seattle. (sda)