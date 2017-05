Eigengoal für Versicherungsbetrüger

Ein Assistenztrainer eines Basler Fussballclubs betrog seine Arbeitgeberin um 700'000 Franken. (Symbolbild: keystone)

Die Spielsucht trieb einen jungen Mann soweit, dass er kriminell wurde. Um 700'000 Franken hat der Assistenztrainer eines Basler Fussballclubs seine Arbeitgeberin - eine grosse Versicherungsgesellschaft - betrogen. Am Donnerstag, 11. Mai 2017, musste er sich deswegen vor Strafgericht verantworten.

Es klingt wie in einem schlechten Film: Genau heute vor einem Jahr hat eine Basler Versicherung einen ihrer Mitarbeiter fristlos entlassen. Der Grund: Er hatte sich unrechtmässig um 710’000 Franken bereichert – auf Kosten der Versicherung. Der heute 27-jährige Mann mit kosovarischen Wurzeln nutzte seine hohe Finanzkompetenz schamlos aus. Er stellte falsche Rechnungen an die Krankenversicherung aus, bei der er arbeitete und liess die Beträge im bis zu fünfstelligen Bereich an Bekannte und Verwandte auszahlen, die ebenfalls bei seiner Arbeitgeberin versichert waren. Seine Mittäter gaben ihm dann einen Grossteil des Geldes ab. Damit beglich er seine Spielschulden und finanzierte den luxuriösen Lebenswandel. Als alles aufflog, stellte sich der Mann selber der Staatsanwaltschaft. Weil er anfänglich aber alles abstritt, wurde er in Untersuchungshaft genommen und sass 38 Tage ab. Erst später habe er sich kooperativ gezeigt, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft an der Gerichtsverhandlung.

Der Beschuldtigte bekannte vor Gericht Reue: «Es tut mir Leid, was ich getan habe, das wird nicht wieder vorkommen.» Er gehe nun regelmässig zu Therapiesitzungen wegen seiner Spielsucht. Auch einen Job hat er wieder gefunden – bei einer Fahrschule. Und die Ehe mit seiner Frau habe die Krise überstanden.

20 Monate bedingt

Das Gericht verurteilte den Mann gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu 20 Monaten bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Der Schuldspruch lautet auf gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage sowie mehrfache Urkundenfälschung. Der Angeklagte muss die Ermittlungskosten von rund 7’000 Franken übernehmen sowie für die Urteilsgebühr von 2’000 Franken aufkommen. Die rund 710’000 Franken, um welche er seine ehemalige Arbeitgeberin betrogen hat, muss er in Raten abstottern. Ob er die ganze Schuld jemals abzahlen kann, ist fraglich. Bei den momentanen monatlichen Raten von 500 Franken würde es gegen 120 Jahre dauern. Der Angeklagte kann das Urteil innerhalb von zehn Tagen anfechten.

Angeklagt hat die Staatsanwaltschaft auch sieben Mittäter. Diese sind zum Teil schon verurteilt worden. Auch sie alle haben in diesem schlechten Film keine unwesentliche Rolle gespielt.

