Bärtige Biker, ein nachhaltiges Festival und der Muttertag

Mottorräder wie dieses gibt es an der ‹Art and Wheels› zuhauf. (Bild: keystone)

Bevor am Sonntag das eigene Mami beim Brunch verwöhnt wird, darf Mann am Freitag noch Mann sein. Dann nämlich ist der Auftakt zur dritten ‹Art and Wheels Basel›. An der Biker-Messe treffen kunstvolle Motorräder auf spannende Kunst. Einen Tag Später findet auf dem Barfüsserplatz das Schweizer fest der Nachhaltigkeit, das ‹eco.festival›, statt.

Freitagabend: Auftakt zur ‹Art & Wheel Exhibition›

Drei Tage lang, vom 12. bis 15. Mai 2017, verwandelt sich das Industrieareal am Dreispitz zum Treffpunkt für Kunst- und Bike-Fanatiker. Bereits zum dritten Mal findet die ‹Art & Wheel Basel› statt und erfreut sich jedes Jahr zunehmender Begeisterung. Besucher können sich auf wunderschöne Bikes und internationale Kunst freuen.

Am Freitag, 11. Mai 2017, findet in der Kaschemme die Pre-Party statt welche auch gleich den Startschuss für die drei Tage gibt. VIP-Bereiche und Sektgläser findet man hier keine. Dafür gibt zünftigen Rock, geliefert von der texanischen Band Duel und den Sons of Morpheus. Abgerundet wird der Abend durch den 60er Jahre Sound von DJ Mick & Ziggy Stardust.

Die Biker-Party beginnt um 20:00 Uhr. Wer ein Ticket für die Ausstelung besitzt (15 Franken), kommt kostenlos rein. An der Abendkasse kostet ein Eintritt 10 Franken.

Das und mehr erwartet die Zuschauer an der diesjährigen Ausgabe der Messe. (Video: Youtube/ Worth Seeing)

Samstag: Die Nachhaltigkeit auf dem Barfi zelebrieren

Ebenfalls zum dritten Mal wird am Samstag, 13. Mai 2017, das ‹eco.festival› stattfinden. Auf dem Barfüsserplatz und vor dem Theater wird es für Besucher die Möglichkeit geben sich an Ständen über in der Nachhaltigkeit zu informieren sowie mit anderen zu plaudern. Weiter wird mit Live-Konzerten die Stimmung auf dem Barfüsserplatz angeheizt. Unter den Musizierenden befinden sich diverse DJ’s und Bands so zum Beispiel Uhuru Sound Resistance und Xipenda.

Zum Programm gehören auch eine riesige Wekstatt in der gemeinsam ein grosses Kunstwerk aud diversen Materialien erschaffen werden soll, ein Koch-Workshop für Lebensmittel welche vor dem Mistkübel gerettet worden sind und ein Stand bei dem sich alles rund um die Ressource Wasser dreht.

Sonntag: Dem Mami etwas gutes tun

Diesen Sonntag ist Muttertag. Und die Mütter der Region haben es verdient, an diesem Tag so richtig verwöhnt zu werden. Wir empfehlen einen ausgiebigen Brunch zum Beispiel im Restaurant Turbinenhaus / Aktienmühle. Dort kann man zum Preis von 25 Franken (exklusive Getränke) so viel Pancakes essen, wie man will. Natürlich gibt es auch noch andere Leckereien, doch die Pancakes sind Spitze. Kinder im Alter von 2-10 Jahren kosten die Hälfte.

Nach dem Brunch wartet die Knabenkantorei Basel (KKB) mit einem Muttertagskonzert auf. Von KKB-Klassikern bis zu zahlreichen Neueinstudierungen, von Basler Liedern bis zu Slowakischen Melodien. Ein hübscher Strauss an Melodien ist vorprogrammiert. Das Konzert findet um 16:00 Uhr in der St. Clara Kirche statt. Der Eintritt ist kostenlos, es wird aber um eine Kollekte gebeten.

Wie auch immer Sie den Muttertag verbringen, denken Sie daran: Sie hat es verdient, verwöhnt zu werden.

(Bild: Giphy)