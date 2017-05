Allrounder Max Loong in Basel

Der Zürcher mit malaysischen Wurzeln Max Loong ist viel unterwegs. Für das Circus Festival Young-Stage weilt er allerdings nun eine Woche in Basel.

Angefangen hat seine Karriere in der Schweiz beim Sender Viva. Dort Moderierte er mit neunzehn Jahren Sendungen und wurde später auch Produzent. Mit der Zeit entdeckte Max Loong auch das Schauspielen für sich. Es zog ihn nach Los Angeles, wo er eine Schauspielschule besuchte. Von nun an lief es beinahe von selbst. Inzwischen spielt der heute 37-jährige in der asiatischen TV-Serie ‹Lion Moms› dem asiatischen Pendant zu ‹Desperate Housewives›, eine wichtige Rolle mit welcher er auch als Bester Nebendarsteller für den Asian Television Award nominiert ist. Schauspiel und Moderation reichen nicht aus. So ging Loong auch unter die Unternehmer und Hoteliers. In Zürich hat er eine Medienfirma, welche Fernsehinhalte weltweit produziert und in Bali Teilinhaber eines Hotelresort, welchen er mit seiner Mutter betreibt. Doch beinahe wäre es nie so weit gekommen:

Action im Privatleben

Vergangenen Sommer hat Max Loong geheiratet. In Bali gab es eine ordentliche Fete als er seine Herzensdame zur Frau nahm. Knapp ein halbes Jahr nach der Hochzeit nun die frohe Botschaft, dass das Paar Nachwuchs erwartet. Seine Frau Sepideh Haftgoli ist Fernsehproduzentin und ebenfalls sehr viel unterwegs. Dies wird sich wohl bei ihr als auch bei dem geschäftigen Ehemann bald ändern müssen. Anfangs Juni erwarten die beiden nun ihr erstes Kind. Doch ob und wie die beiden ihre Arbeit zurück schrauben, bleibt momentan wohl noch offen. Aufgeben möchte er eigentlich nichts:

1/6 Max Loong mit seiner Frau an der Hochzeit. (Bild: Facebook/maxloongofficial)

2/6 Moderator Max Loong in seinem Element am Young-Stage. (Bild: Facebook/maxloongofficial)

3/6 Max Loong im Sportstudio von Fox Sports in Asien. (Bild: Facebook/maxloongofficial)

4/6 Am Set von Lion Moms. (Bild: Facebook/maxloongofficial)

5/6 Eine der Villen im Resort Hidden Hills Villas. (Bild: Facebook/maxloongofficial)

6/6 Max Loong mit seiner Mutter und seiner Frau. (Bild: Facebook/maxloongofficial)











Zürcher und Fussball

Die bekannte Hassliebe zwischen Zürich und Basel nimmt auch Max Loong zum Anlass. Am Young-Stage Circus Festival gehört es beim Moderator jährlich dazu, auch einen Witz über den Kampf zwischen den Kantonen zu machen. Dabei darf der Fussball nicht fehlen. Bitter für ihn, ist der FCZ nun in der Nationalliga B. Noch härter für den Zürcher, der FC Basel ist zum zwanzigsten Mal Meister. Zum achten Mal in folge. Das muss einen Zusammenhang haben mit dem Job von Loong am Festival:

Wer den Moderator Max Loong und seine Co-Moderatorin Alexandra Maurer sehen will, kann dies an folgenden Daten:

Freitag, 12. Mai 2017 19:30 Uhr Première

Samstag, 13. Mai 2017 19:30 Uhr Show

Sonntag, 14. Mai 2017 11:00 Uhr Family-Show

Sonntag, 14. Mai 2017 17:00 Uhr Show

Montag, 15. Mai 2017 19:30 Uhr Show mit Jurierung

Dienstag, 16. Mai 2017 19:30 Uhr Grand Prix mit Preisverleihung

Das Young Stage findet in Das Zelt auf der Rosentalanlage in Basel statt und zeigt die Zirkus-Stars von morgen. Tickets sind nur noch wenige vorhanden.