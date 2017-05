Veloring und Bruderholzspital

Der Telebasel Report vom 10. Mai 2017.

Insgesamt sieben kantonale Vorlagen liegen in den beiden Basel zur Abstimmung bereit. Zwei davon haben im Vorfeld des 21. Mai besonders zu reden gegeben: Zum einen die Bruderholzinitiative im Baselbiet und zum andern der Basler Veloring. Der Report zeigt, um was es dabei geht.

Bruderholzinitiative

Die Abstimmung über das Baselbieter Bruderholzspital wird seit Monaten, ja sogar Jahren mit Spannung erwartet. Seit die beiden Gesundheitsdirektoren Thomas Weber (BL) und Lukas Engelberger (BS) 2015 den Willen zu einer gemeinsamen Spitalstrategie kundgetan haben, wird über die Zukunft des Bruderholzspitals gerätselt. Wird es abgerissen? Gibt es einen Neubau? Oder sogar einen Ausbau? Ziemlich genau ein Jahr später gaben Weber und Engelberger die Antwort gleich selbst: Abriss und Neubau soll es geben, einen Ausbau jedoch nicht – im Gegenteil.

Das Unispital Basel und das Kantonsspital Baselland sollen fusionieren. Die teure Intensiv-Medizin und ihre Spezialärzte sollen an den beiden Hauptstandorten Basel und Liestal konzentriert werden. In Laufen hingegen soll lediglich eine Grundversorgung mittel Permanance (Walk-In-Klinik) angeboten werden und auch auf dem Bruderholz werden Leistungen abgebaut. Anstelle des stationären Angebots soll künftig eine ambulante Tagesklinik treten. Einzig das Orthopädiezentrum der Spitalgruppe soll weiterhin auch ein stationäres Angebot auf dem Bruderholz anbieten. Ebenfalls auf dem «Hölzli» bleiben soll das Rehabilitationszentrum.

Gegen diese Abbau-Pläne hat das Komitee «Ja zum Bruderholzspital» eine Initiative eingereicht. Sie fordern im Initiativtext: «Das KSBL sichert die Grundversorgung in Laufen und die erweiterte Grundversorgung an den Standorten Bruderholz und Liestal im stationären und ambulanten Bereich.» Damit wollen Sie das Kantonsspital Baselland verpflichten, die stationäre, erweitere Grundversorgung zwingend auch in Zukunft am Standort Bruderholz anbieten zu müssen.

Argumente des Pro-Komitees:

Leimen-, Birsig- und Laufental haben Anspruch auf wohnortnahes Angebot im eigenen Kanton

Abbau von stationären Betten führt längerfristig zu Betten-Knappheit in der Region

Prämienanstieg für Bevölkerung wegen höheren Tarifen am Unispital

Arbeitsplätze erhalten

Argumente der Gegner:

Gesetzlich festgelegte Leistungen pro Standort schränken Handlungsfreiheit der Spitäler ein

Das Bruderholzspital könnte bei einem Erhalt der heutigen Leistungen die dringend notwendige Sanierung gar nicht finanzieren. Am Ende müsste der Steuerzahler eingreifen.

75 Prozent der Unterbaselbieter lassen sich schon heute ausserhalb des Bruderholzspitals behandeln

Initiative verhindert die Umsetzung der geplanten Spitalfusion

Veloring-Initiative

In der Stadt gäbe es immer noch zu viele Hauptverkehrs-Adern, auf denen sich Autofahrer und Velofahrer in die Quere kommen. Gerade zu Stosszeiten bestünde an den neuralgischen Punkten so stets ein Sicherheitsrisiko für alle Beteiligten. Eine Velo-Komfortroute rund um das Basler Stadtzentrum soll nun dabei helfen, den Velo- vom Autoverkehr zu entflechten. Grösstenteils auf Nebenstrassen und teilweise auf neu zu bauenden Teilstücken sollen die internationalen Standards für Fahrradstrassen übernommen werden, das heisst:

Tempo 30

Aufhebung des Rechtsvortritts auf sämtlichen kreuzenden Strassen

Velofahrer dürfen nebeneinander Fahren

Der Veloring führt durch beinahe alle Basler Quartiere und passiert wichtige Arbeitgeber wie den Novartis-Campus, die Roche oder die Syngenta. Zudem soll eine neue Brücke das Bachletten-Quartier mit dem Bahnhof verbinden. Der sogenannte «Zollisteg» ist mit rund 9 Millionen Franken veranschlagt und ist Teil der Vorlage. Im Gegensatz zur vieldiskutierten Seevogelbrücke. Eine solche ist zwischen Schwarzwald- und Wettsteinbrücke angedacht, für Fussgänger und Velos. Dieses Projekt ist jedoch nicht Teil dieser Vorlage und würde dem Volk zu einem späteren Zeitpunkt erneut zur Abstimmung vorgelegt. Bis dahin führt die Veloroute über die bestehende Wettsteinbrücke. Das ganze Projekt soll rund 25 Millionen Franken kosten.

Argumente des Pro-Komitees:

Komfortable und schnelle Verbindung zu Sportanlagen, Schulen, Arbeitsplätzen und Bahnhöfen

Mehr Sicherheit für Auto und Velo

Auch Fussgänger profitieren

Route macht Basel attraktiver

Argumente der Gegner:

Route ist realitätsfern: Velofahrer wollen auf dem direkten Weg ans Ziel, nicht im Kreis

Alle ausser Velos haben das Nachsehen mit Tempo 30 und nebeneinander fahrenden Velos

Fahrradstrassen sind in der Schweiz gar nicht erlaubt. Das ASTRA prüft eine Legalisierung erst auf Ende 2018.

Ausser der Zollibrücke (9 Millionen) ist nicht klar, wofür die Initianten die 25 Millionen brauchen wollen

Weitere Argumente und Grafiken zu den Abstimmungen gibt es im Report vom 10. Mai 2017.