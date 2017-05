(Video: Telebasel)

Basel Telebasel traf Nadja Hauser zum exklusiven Interview

In sechs Shows kämpfen die weltweit besten jungen Profiartisten um Preise und Engagements. Die Weltelite trifft sich in Basel im Rahmen des Circusfestivals Young Stage vom 12. - 16. Mai 2017. Telebasel traf die Produzentin von Young Stage zu einem exklusiven Interview. Sie verriet, was dieses Jahr speziell sein wird und welche Bedeutung das Young Stage für Basel hat.

Es ist bereits die neunte Ausgabe des Internationalen Circusfestivals Young Stage. Auf die Frage, was denn dieses Jahr der Unterschied zu den vorherigen Jahren sei, meinte Nadja Hauser «Wir haben 15 neue Acts, 15 neue Artisten, welche auf Weltklasse Niveau spielen». Die Zuschauer könnten eine moderne Show erwarten, wo junge Leute mit Herzblut auftreten. Weiter spricht Nadja Hauser über die Wichtigkeit des Festivals für Basel. Der Event sei nicht vergleichbar und ist einzigartig in der Schweiz. Die Beachtung aus dem Ausland ist enorm. Über 600 Bewerbungen aus 49 Nationen sind eingegangen, daraus wurden 15 Artisten für die Show ausgewählt. Aus 12 Schweizer Bewerbungen hat es einer geschafft. «Wir haben in der Schweiz keine professionelle Zirkusausbildung», so die Begründung, weshalb es nicht mehr Schweizer in der Show hat. Für die Produzentin ist das Young Stage ein Ganzjahresjob. Im ersten Teil geht es um die Partner- und Sponsorensuche. Während der letzten Monate vor der Première gewinnen das Marketing sowie die TV-Produktionen an Wichtigkeit. Dies sind aber längst nicht alle Aufgaben, die Nadja Hauser zu bewältigen hat. Infos zu den Shows:

Freitag, 12. Mai 2017 19:30 Uhr Première

Samstag, 13. Mai 2017 19:30 Uhr Show

Sonntag, 14. Mai 2017 11:00 Uhr Family-Show

Sonntag, 14. Mai 2017 17:00 Uhr Show

Montag, 15. Mai 2017 19:30 Uhr Show mit Jurierung

Dienstag, 16. Mai 2017 19:30 Uhr Grand Prix mit Preisverleihung Das Young Stage findet auf der Rosentalanlage in Basel statt und zeigt die Zirkus-Stars von morgen.

