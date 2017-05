Der Täter flüchtete nach Wien um dort nach Asyl zu fragen. (Symbolbild: Pixabay)

Region Somalier sticht Landsmann in Balsthal SO nieder

Ein 30-jähriger Mann, der 2013 einen Mitbewohner in Balsthal SO brutal mit einem Messer niedergestochen haben soll, ist wegen Mordes angeklagt. Der angeklagte Somalier war nach kurzer Flucht in Österreich verhaftet worden. Er hatte dort ein Asylgesuch gestellt.

Dem Mann wird vorgeworfen, seinen 25-jährigen somalischen Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung angegriffen und mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Das teilte die Solothurner Staatsanwaltschaft am Mittwoch, 10. Mai 2017, mit. Die Bluttat hatte sich in der Nacht auf den 7. September 2013 ereignet. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben 38 Schnitt- und Stichverletzungen sowie zahlreiche kleinere Schnitte und Ritzer. Der Somalier, der sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug befindet, tötete den Mitbewohner gemäss Anklage vorsätzlich und handelte dabei besonders skrupellos. Nur wenige Tage nach der Tat wurde der Mann im österreichischen Traiskirchen bei Wien verhaftet. Er hatte um Asyl ersucht. Bei der Erstbefragung durch die Beamten tauchten jedoch Unklarheiten wegen des Geburtsdatums auf. Wenig später stellte sich heraus, dass der Somalier aus der Schweiz geflüchtet war. Der Somalier wurde verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert. (sda)

