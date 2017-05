Der Schweizer Aktienmarkt wurde belastet durch den Kursrückgang der schwergewichtigen Roche-Papiere nach einem Misserfolg des Pharmakonzerns in einer Medikamentenstudie. (Symbolbild: Keystone)

Basel Schwache Roche-Papiere belasten Gesamtmarkt

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch, 10. Mai 2017, moderate Abgaben erlitten, nachdem die Indizes am Tag davor noch neue Jahreshöchststände erreicht hatten. Nach der mit Spannung erwarteten Frankreich-Wahl stünden zunächst keine weiteren Grossereignisse an, entsprechend warte man am Markt auf neue Impulse, kommentierte ein Marktanalyst.

Belastet wurden die Indizes zudem durch einen Kursrückgang der schwergewichtigen Roche-Papiere nach einem Misserfolg des Pharmakonzerns in einer Medikamentenstudie. Am Markt wurden angesichts der bereits «ambitionierten Bewertungen» aber auch Befürchtungen über eine mögliche breitere Marktkorrektur lauter. Hinzu kämen Sorgen vor einem Abschwung in den USA, meinte ein Marktteilnehmer. Entlassung des FBI-Direktors verunsichert Er wies darauf hin, dass zuletzt gleich zwei regionale US-Zentralbanken ihre Wachstumsschätzungen für die US-Wirtschaft im zweiten Quartal herabgesetzt hätten. Und auch die unerwartete Entlassung des FBI-Direktors durch US-Präsident Trump habe am Markt für Verunsicherung gesorgt, hiess es. Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,26 Prozent im Minus auf 9089,80 Punkten, wobei er den ganzen Tag unter der am Vortag noch überschrittenen Marke von 9100 Punkten blieb. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab 0,04 Prozent auf 1445,74 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,20 Prozent auf 10’320,78 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen zwölf im Minus und 18 im Plus. Die Roche-Genussscheine schlossen 1,8 Prozent im Minus. Der Pharmakonzern teilte am Mittwochmorgen mit, dass das Immuntherapeutikum Tecentriq in einer Studie für die Indikation Blasenkrebs das Studienziel nicht erreichte. Analysten enttäuscht Analysten zeigten sich enttäuscht über den Rückschlag beim potenziellen ‹Blockbuster›-Medikament. Allerdings sei der kommerzielle Einfluss beschränkt – wichtiger sei die Wirksamkeit bei der Behandlung von Lungenkrebs. Die weiteren SMI-Schwergewichte Novartis (+0,3 und Nestlé (-0,3 Prozent) zeigten sich uneinheitlich. Deutliche Abgaben erlitten zudem Swiss Life (-1,9 Prozent), nachdem der Versicherer seine Ergebnisse zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Analysten bezeichneten die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt als «solide». Im Handel wurden die Abgaben vor allem auf Gewinnmitnahmen der im laufenden Jahr gut gelaufenen Aktie zurückgeführt. Im breiten Markt legten Airopack (+5,6 Prozent) deutlich zu. Der Verpackungsspezialist vermeldete neue namhafte Unternehmenskunden. Für die sowohl von BioTelemetry wie von Aevis umworbene Lifewatch (+0,4 Prozent) lief am Mittwoch die Frist für das Übernahmeangebot an. Ypsomed (+0,7 Prozent) gab die Lancierung seiner Insulinpumpen in weiteren europäischen Ländern bekannt. (sda awp)

