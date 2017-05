International Pariser Verfassungsrat bestätigt Sieg Macrons

Der französische Verfassungsrat hat den Sieg des sozialliberalen Politikers Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentenwahl bestätigt. In 38 von insgesamt gut 69'000 Wahlbüros habe es Unregelmässigkeiten gegeben, deshalb seien rund 16'500 Stimmen annulliert worden, teilte der Verfassungsrat am Mittwoch, 10. Mai 2017, in Paris mit.

An dem Wahlergebnis änderte das aber nichts. Macron gewann demnach mit 66,1 Prozent, seine rechtspopulistische Konkurrentin Marine Le Pen kam auf 33,9 Prozent. Macron erhielt rund 20,7 Millionen Stimmen, fast doppelt so viele wie Le Pen (10,6 Millionen). Die Wahlbeteiligung lag bei rund 74,6 Prozent. Macron wird am Sonntag das Amt von seinem Vorgänger François Hollande übernehmen. Die Regierung von Premierminister Bernard Cazeneuve gab unterdessen offiziell ihren Rücktritt ein. Hollande bat Cazeneuve, die Amtsgeschäfte bis zur Bildung der neuen Regierung weiterzuführen, wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte. Der Antritt der nächsten Regierung wird für Anfang kommender Woche erwartet. Macrons Bewegung ‹La République en Marche› gibt am Donnerstag die Namen ihrer Kandidaten für die Parlamentswahl im Juni bekannt. Sie sollen dem parteilosen Staatschef bei der Wahl am 11. und 18. Juni eine Regierungsmehrheit verschaffen. (sda dpa)

