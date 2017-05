Beitrag in den Telebsel News vom 10. Mai 2017.

Basel Muba setzt auf Lego-Show

Zum ersten Mal kommt die Ausstellung Bricklive in die Schweiz. An der Muba werden zwei Millionen Bauklötze bereitstehen, um zu Kunstwerken verarbeitet zu werden. Doch das Ganze hat seinen Preis. 28 Franken kostet ein Einzeleintritt in die Bricklive.

«Die weltweit grösste Show für Lego-Fans», so präsentiert sich die Bricklive auf ihrer Website. Die Lego-Show kommt während der Muba vom 12. bis am 21. Mai 2017 erstmals in die Schweiz. Stolze 28 Franken kostet ein Einzelbillett. Eine 4-köpfige Familie bezahlt immer noch 88 Franken. Inbegriffen darin ist der Eintritt zur Muba», argumentiert Muba-Leiter Daniel Nussbaumer. Umgekehrt ist es aber nicht möglich, dass der Besucher nur Tickets für die Bricklive ohne den Muba-Eintirtt kaufen kann. Damit hofft die Messe wieder mehr Familien an die Muba zu locken. 30 bis 40’000 Besucher aus der ganzen Schweiz mehr sollen es sein, die Dank der Bricklive den Weg nach Basel finden werden.

