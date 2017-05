Junge Baslerin an der Uno

Beitrag im Telebasel Mash vom 11. Mai 2017.

Die Junge Baslerin Sabine Fankhauser wurde im Rahmen des Youth Rep Projektes ausgewählt und vertritt nun ein Jahr lang die Stimme der Jugend an der Uno.

Durch das Projekt Youth Rep haben junge Leute die Möglichkeit grosses zu bewirken. Jeder und jede kann sich bewerben um ein Jahr lang Botschafter an der Uno zu sein und die Schweizer Jugend zu vertreten. Mash hat die Baslerin Sabine Fankhauser in Genf besucht. Das Projekt wird unterstützt durch die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten. Sabine Fankhauser ist eine der drei Jugendlichen, welche dieses Jahr die Stimme der Schweizer Jugend an der Uno vertritt.

Spezielle Aufgabe für die Baslerin

Grosse Ehre für die junge Baslerin. Als einzige der drei darf sie an der Generalversammlung der Uno in New York teilnehmen. Als wäre dies nicht genug, darf sie das Eröffnungsplädoyer für die Schweiz halten. Momentan sei sie aber noch nicht Nervös, dies kommt wahrscheinlich noch aber jetzt sei es noch zu weit weg.