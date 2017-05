Filz-Vorwurf an Baselworld: Die BaZ bleibt dabei

Das Interview mit Christian Keller. (Video: Telebasel)

«Fake News» nannte Messe-CEO René Kamm den Bericht der Basler Zeitung, wonach Baselworld-Chefin Sylvie Ritter ihrem eigenen Ehemann Aufträge in Millionenhöhe zuschanzen würde. BaZ-Lokalchef Christian Keller bleibt bei seiner Darstellung.

In einem Bericht erhob die Basler Zeitung schwere Vorwürfe gegen Baselword-Direktorin Sylvie Ritter: Sie würde Aufträge für die Uhren- und Schmuckmesse in Millionenhöhe ohne Ausschreibung dem Architekturbüro ihres Mannes, Dany Waldner, geben. Das sei «Filz» und «Vetterliwirtschaft».

Im Telebasel Talk vom Dienstag, 9. Mai 2017, ging der Messe-Schweiz-Chef René Kamm nun in die Gegenoffensive: Die Zahlen der BaZ würden nicht stimmen, ausserdem hätte Sylvie Ritter nie persönlich Aufträge an ihren Mann vergeben. Die Beziehung sei schon seit 2005 bekannt, intern seien schon damals Richtlinien erlassen worden, um derartige Interessenskonflikte zu vermeiden.

BaZ-Autor nimmt Stellung

Die Beziehung und auch die Geschäftsbeziehung der Messe Schweiz mit der Firma von Sylvie Ritters Ehemann bestreitet René Kamm also nicht. Den Rest, also die Höhe der Aufträge und auch die direkte Vergabe durch die Baselworld-Chefin an ihren Mann, bezeichnete René Kamm jedoch als «Fake News».

Hat die BaZ gelogen? Auf welche Dokumente und Quellen stützt sie ihre These? Im Interview mit Telebasel bleibt BaZ-Lokalchef Christian Keller bei seiner Darstellung (Video oben).