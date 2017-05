Telebasel Glam vom 10.Mai 2017.

Basel Dominic Deville mit dem Kopf durch die Wand

Dominic Deville ist in der Comedyszene ein bekanntes Gesicht. Im Volkshaus Basel sorgte er für Action. Da Vorbereitung nicht zu Devilles Stärken gehöre, zerstörte er einfach das Bühnenbild und zauberte so seine eigene Show aus dem Ärmel. Zum Glück waren diese Steine nicht echt, denn nicht nur Deville stürzte sich in die Mauer, sondern auch das Publikum bekam die ‹Steine› zu spüren.

Dominic Deville ist spätestens seit seiner eigenen Late-Night Show ‹Deville› auf SRF bekannt. Da denkt man sich nun, dass der Komiker mit einem riesen Masterplan nach Basel kommt oder sich aus einem eigenen Soloprogramm bedient. So ist das aber nicht, denn: Deville verriet Telebasel im exklusiven Interview, dass es nicht seine Stärke ist, sich auf eine Show vorzubereiten. Man hätte bei der Swiss Comedy Night schliesslich auch nur 10 Minuten, da könne er sich auch nicht wirklich auf etwas vorbereiten. Mit grossem Applaus wurde der gelernte Kindergärtner als zweitletzte Nummer vom Publikum empfangen. Der Entertainer machte kurzen Prozess und kreierte handkehrum aus dem Bühnenbild seine eigene Show. Es waren Kartonschachteln, welche Mauersteine symbolisierten. Aus diesen machte er seine neu erfundene Show namens ‹Steine stapeln›. Das Ziel war, die Steine durch das Publikum durch zu geben und am Ende wieder aufzubauen. Beim den Zuschauern kam die spontane Aktion super an: Sie sorgte für grosses Lachen. Zum Glück wurde Dominic Deville nicht verletzt, denn seine ‹To-Do-Liste› für das Jahr 2017 sei noch nicht abgehäkelt. Live-Auftritte wird er zwar keine mehr haben, doch er hat noch viel vor: Sommerferien geniessen und sich an neue Projekte setzten. Eines ist klar: Dominc Deville wird Ende Jahr auch wieder im Fernseher zu sehen sein.



