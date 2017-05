ChemChina hält rund 82,2 Prozent der Syngenta-Aktien

Die Übernahme verzögerte sich, weil die Wettbewerbsbehörden der EU zusätzliche Informationen anforderten. (Bild: keystone)

ChemChina hat das definitive Zwischenergebnis für das Angebot für die Übernahme des Basler Agrochemiekonzerns Syngenta vorgelegt. Bis zum Ende des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots am 4. Mai wurden rund 82,2 Prozent der Aktien angedient.

Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch, 10. Mai 2017, mit. Bei der Publikation des provisorischen Zwischenergebnisses am 5. Mai war noch von einem Anteil von 80,75 Prozent die Rede gewesen. Schon damals hatte festgestanden, dass die Mindestannahmequote von 67 Prozent der Aktien erreicht wurde.

Die Nachfrist beginnt am 11. Mai und endet am am 24. Mai. Der Vollzug des Angebots für die in der Nachfrist angedienten Papiere soll laut den Angaben voraussichtlich am 7. Juni stattfinden.

Bereits im März 2016 hat ChemChina das Übernahmeangebot für den Basler Pflanzenschutz- und Saatgut-Produzenten lanciert. Eigentlich wollten die beiden Konzerne den grössten Auslandszukauf eines chinesischen Unternehmens bereits vergangenes Jahr abschliessen. Die Übernahme verzögerte sich jedoch, weil unter anderem die Wettbewerbsbehörden der EU zusätzliche Informationen anforderten.

(sda)