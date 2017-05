Kontrolliert die Vergabepraxis der Baselworld: MCH Group CEO René Kamm (Bild: zVG)

Basel Vetterliwirtschaft bei der Baselworld?

Die Vorwürfe klingen happig: Jedes Jahr vergebe die Baselworld unter Chefin Sylvie Ritter Aufträge in Millionenhöhe an ihren Ehemann Dany Waldner, respektive an dessen Firmen. Ohne Ausschreibungen. Nach der «Tageswoche» im 2012 berichtete nun am Samstag auch die «Basler Zeitung». Im Talk nimmt Messe Schweiz-Chef René Kamm Stellung, ab 18.40 Uhr.

Ein Honorar von rund 700’000 Franken fliesse pro «Baselworld»-Ausgabe auf Waldners respektive das Konto des Ehepaars. Über Waldners Firmen wickle die Baselworld-Spitze seit Jahren Aufträge in den Bereichen Design, Projektmanagement, Projektentwicklung, Realisierungsplanung und Koordination ab. BaZ-Lokalchef Christian Keller führt aus «vertraulichen Daten» eine Auflistung von Mandaten auf, die Dany Waldner jeweils erhalte. Die Angaben seien von «involvierten Kreisen» bestätigt worden. Schon im Jahre 2012 berichtete die Tageswoche über die Vergabe-Praxis der Baselworld, von der Sylvie Ritters Ehemann Dany Waldner und seine drei Firmen profitiere. Der Vorwurf Die Aufträge würden erteilt ohne Ausschreibung, ohne die Offerten von Konkurrenten zu berücksichtigen. Sogar eine Bereicherungsabsicht wird Sylvie Ritter unterstellt. Mittlerweile hat die Messe Stellung genommen (siehe unten). Die Frage, ob die Messe ausschreiben müsste, beantwortete der zuständige Basler SP-Regierungsrat (und MCH-Group-Verwaltungsrats-Delegierter) Christoph Brutschin im BaZ-Artikel wie folgt: Da die Messe nicht dem kantonalen Beschaffungsrecht unterstehe, sei sie nicht verpflichtet, Aufträge auszuschreiben. Um diese Bedingung zu erfüllen, müsste die öffentliche Hand an der MCH Group mindestens zu 50 Prozent beteiligt sein. Der Anteil liegt jedoch «nur» bei 49 Prozent. Ob nun aber dieses eine Prozent genügt, um die Diskussionen zu beenden, darf bezweifelt werden. In der Dienstagsausgabe der Basler Zeitung zeigten Mitglieder des Grossen Rates weder Verständnis für die Aussagen Brutschins noch für das Vergabeverfahren der Messe. Grossrätin Sarah Wyss (SP) forderte, die Regierung müsse handeln. Im Talk René Kamm, CEO der MCH Group, ab 18.40 Uhr. Stellungnahme der MCH Group «Die MCH Group vergibt für die Organisation und Veranstaltung ihrer Eigenmessen sowie zum Unterhalt ihrer Infra­strukturen jährlich mehrere Hundert Aufträge an verschiedenste Unternehmen im In- und Ausland. Diese Vergabe unterliegt klaren Kriterien. Die von Ihnen erwähnten Aufträge im Zusammenhang mit der Baselworld werden an die Firma Dany Waldner AG vergeben und nicht an die Privatperson. (Übrigens: Dany Waldner war ein ehemaliger Mitarbeiter der Messe Basel mit ausgesprochen hoher Fachkompetenz.) Diese Aufträge wurden bereits an die Dany Waldner AG vergeben, lange bevor Herr Waldner private Beziehungen zu Sylvie Ritter eingegangen ist. Seit der privaten Beziehung zwischen Frau Ritter und Herrn Waldner – über die das Executive Board der MCH Group rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wurde – werden intern alle Auftragsvergaben und Rechnungen der Baselworld an die Dany Waldner AG vom CEO René Kamm kontrolliert und abschliessend genehmigt, um genau die von der BaZ unterstellten Interessenkonflikte auszuschliessen. Die Vergabepraxis für die Baselworld entsprach und entspricht nach wie vor vollumfänglich unseren unternehmerischen Kriterien, daher besteht für die MCH Group kein Grund, der Firma Dany Waldner keine Aufträge zu vergeben. Die MCH Group untersteht im Übrigen nicht dem öffentlichen Beschaffungsgesetz (da der öffentliche Anteil 49 Prozent beträgt), und die Subventionen für unseren Neubau der Messe­halle in Basel haben nichts mit der Baselworld und der Firma Dany Waldner zu tun.»

