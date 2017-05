Telebasel Regio vom 9. Mai 2017.

Basel Super Stimmung am Frauenlauf

Am Wochenende gin es in Basel sportlich zu und her: Vor dem Basel City Skate fand am Sonntag, 7. Mai 2017, der erste Basler Frauenlauf statt. 5 Kilometer durch die Innenstadt – haben die Ladies in Pink da noch genug Atem, um sich Luca La Roccas Fragen zu stellen?

Regula Dennler war das erste Mal an einem Lauf: «Es war super!», sagt sie. «Ich mache das wieder, das ist so motivierend! Mit vollem Elan kam ich hier her», erzählt sie Luca. Die Stimmung hier sei super und einfach ansteckend. Gemeinsam laufen Amélie Bricka aus Mulhouse fand den Frauenlauf schwierig, erzählt sie Luca: «Das war das erste Mal. Ich bin eigentlich fast nie gelaufen. Es war schon schwierig, aber es tat gut.» Sie habe nur mitgemacht, weil ihre Freundinnen, die öfters laufen gehen, mitmachen wollten. «Aber ich habe es geschafft!» Jetzt freue sie sich auf ein Glas Wein, sagt sie. Sarah Mung, eine der Freundinnen von Amélie, gefiel der Lauf: «Wirklich cool, es ist eine gute Stimmung.» Ihr Ziel sei gewesen, dass ihre Freundin durchhält. Frauenpower Franziska Hochstrasser hat aus anderen Gründen am Frauenlauf teilgenommen. Sie ist in Feuerwehr-Kleidung mitgerannt. Warum? «Mir ist wichtig, zu zeigen, dass auch Frauen die Feuerwehr machen können. Dass wir auch solche Sachen bewältigen können, wie zum Beispiel eine solche Strecke zu laufen. Dass das auch eine Frau schafft, dass das kein Problem ist. Und, dass Frauen auch präsenter sind als Feuerwehrfrauen in unserer Gesellschaft.»

Auch interessant