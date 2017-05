René Kamm zerreisst BaZ-Bericht

Der Telebasel Talk mit René Kamm.

Harte Vorwürfe von der Basler Zeitung: Jedes Jahr vergebe die Baselworld unter Chefin Sylvie Ritter Aufträge in Millionenhöhe an ihren Ehemann Dany Waldner, respektive an dessen Firmen. Im Telebasel Talk nimmt Messe Schweiz-Chef René Kamm dazu Stellung. Er sagt: Alles falsch!

Aussagen der BaZ sind «komplett falsch»

Die BaZ schreibt, das Ehepaar Ritter-Waldner verdiene als Folge dieser Aufträge pro Jahr 700’000 Franken. «Diese Aussage ist komplett falsch. Diese Zahlen sind komplett falsch», so René Kamm im Talk. «Auch die Aussage ‹Messeleiterin Sylvie Ritter vergibt Aufträge in Millionenhöhe an ihren Ehemann› ist komplett falsch. Da müsste Trump jetzt sagen: Fake News!»

Sylvie Ritter gibt ihrem Mann keine Aufträge

René Kamm stellt im Talk klar: «Tatsache ist: Frau Ritter ist die Verantwortliche der Baselworld und Herr Waldner erhält von der MCH Aufträge. Es gibt nicht einen Auftrag, den Frau Ritter ihrem Ehemann gegeben hat. […] Die Messe Schweiz vergibt Aufträge.»

Dany Waldner ist seit 2009 der Mann von Sylvie Ritter, seit 2005 seien sie in einer Liaison, so René Kamm. «Seit die zwei Herrschaften eine Liaison haben – die gönnen wir ihnen selbstverständlich – haben wir intern Regeln aufgestellt auf Wunsch von Frau Ritter, damit sie nie in eine Situation kommt, in der sie ihrem Mann einen Auftrag geben muss. Diese Regeln bestehen.» Die BaZ spricht von Unterlagen, die belegen, dass Sylvie Ritter ihrem Mann Aufträge gab. Das sei falsch: «Die BaZ hat garantiert keine Unterlagen, die belegen, dass Frau Ritter ihrem Ehemann einen Auftrag gab.»

Weitere Aufträge für Waldner

Nach all diesen Schlagzeilen stellt sich die Frage: Wird die Dany Waldner AG weiterhin Aufträge von der Messe Schweiz erhalten? «Selbstverständlich. Weil sie hochkompetent arbeitet und wir intern sichergestellt haben, dass es keine Interessenskonflikte gibt.»