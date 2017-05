Mit 990 Liter Schmuggel-Wein und 110 Kilo Fleisch in Basel erwischt

Ein Blick auf den in Flaschen abgefüllten Schmuggelwein. (Bild: Grenzwachtregion I / Basel)

Rund 990 Liter Wein, über 110 Kilo Fleisch, 32 Liter Speiseöl sowie weitere Schmuggelware hat die Polizei in einem Kleintransporter auf der Autobahn bei Basel sichergestellt. Der Beifahrer des Fahrzeugs war wegen offener Bussen zur Verhaftung ausgeschrieben.

Die Polizei hatte den Kleintransporter in der Nacht auf Freitag, 5. Mai 2017, im Horburgtunnel der A3 kontrolliert, wie die Schweizer Grenzwache am Dienstag, 9. Mai 2017, mitteilte. Die Ermittlungen der Zollfahnder ergaben, dass die entdeckten Waren von Portugal über Frankreich in die Schweiz geschmuggelt worden waren.

Der Fahrzeuglenker, ein in der Schweiz wohnhafter 52-jähriger Portugiese, müsse mit einer Busse und Abgaben von mehreren tausend Franken rechnen. Der 48-jährige portugiesische Beifahrer war in der Schweiz zur Verhaftung ausgeschrieben; gemäss Mitteilung gleich mit acht Ausschreibungen wegen offener Bussen von insgesamt über 5’000 Franken. (sda)