Jessica Brandenburger tritt als Co-Präsidentin der Juso zurück

Telebasel / Sucht neue Herausforderungen: Jessica Brandenburger tritt als Juso Co-Präsidentin zurück. (Bild: Screenshot Telebasel)

Die 25-jährige Co-Präsidentin der Juso Basel-Stadt hat ihren Rücktritt auf die Mitgliederversammlung im Juni angekündet.

Als Grund gab Brandenburger an, dass ihre berufliche Veränderung ein Weiterführen des Amtes nicht mehr ermöglichen würde, heisst es in einer Mitteilung der Juso Basel-Stadt vom 8. Mai 2017. Sie plane ein Masterstudium an der Universität Bern.

«Natürlich bleibe ich der JUSO weiterhin sehr verbunden, sie ist meine politische Heimat und ich werde mich auch weiterhin für unsere Anliegen einsetzen», sagt Brandenburger.

Die Nachfolge sei noch nicht geregelt. Parteiinterne Gespräche seien am laufen.

Jessica Brandenburger war am 2. Oktober 2016 zu Gast im Telebasel Sonntags-Talk: