Heisse Tänze und sinnliche Küsse

In der dritten Folge von ‹Die Bachelorette› kommen sich Eli und die Männer näher. (Bild: 3+)

16 Männer sind noch im Rennen um das Herz der Bachelorette. Darunter der Rheinfelder Davide und der Laufner Nunzio. Auf den Einzeldates kommen sich Eli und ihre Männer näher und näher. «Das macht Lust auf mehr», sagt Eli. Davide hingegen macht Lust auf weniger: Er hat ein Geständnis zu machen.

Sieben der Männer dürfen mit Eli auf eine spezielle Privatparty auf einem Segelschiff: Kalte Drinks, mehr oder weniger heisse Körper, laute Musik und wildes Tanzen. Neben dem grossen Spass gibt es dann aber doch noch – wen überrascht es… – «eine kleine Challenge»: Eli möchte beeindruckt werden. Sinnliches Früchte-Essen, nahe Tänze oder heisse italienische Flüstereien: Die sieben Männer geben Vollgas. Der Gewinner Josué aus Zürich bekommt ein Einzeldate. Er konnte mit seinen Twerk-Künsten bei der Bachelorette punkten.

Doch der Zürcher beeindruckt die Bachelorette nicht nur mit seinem Hüftschwung, sondern auch mit seiner fürsorglichen, ehrlichen Art und seinem Charme… Ach, wie romantisch! «Er ist wirklich ein ganz spezieller Typ. Aber ein Typ, in den man sich definitiv verlieben kann», so Eli.

Der vorerst erste Kuss

Währenddessen protzt Macho-Davide in der Villa wieder: «Nur so zur Erinnerung: Ich habe den ersten Kuss abkassiert», sagt der Rheinfelder spöttisch. Wenn Davide nur wüsste… Denn ein leidenschaftlicher Kuss mit Eli sieht anders aus, wie sich später herausstellt.

Romantik pur

Nach dem Einzelgespräch mit Josué folgt das Einzeldate mit Babak. Für den Perser aus Köln ist dies schon das zweite Einzeldate mit Eli. Ist er der Favorit der St. Gallerin?

Babak und Eli haben eine grosse Gemeinsamkeit, die die beiden zusammenschweisst: Beide engagieren sich sozial. Das beeindruckt die Bachelorette: «Ich finde es super, dass er sich so engagiert und ein wichtiges Thema anspricht. Viele Leute schauen weg – er schaut hin.» Das mache ihn «wahnsinnig attraktiv und noch viel sympathischer». Die beiden sind also ein echtes Dreamteam. Und bald darauf ergreift Babak die Initiative und küsst die Bachelorette. «Ein Kuss muss einfach ‹matchen›, es muss einfach knistern. Und das hat es bei uns», sagt Eli danach strahlend. Und im Pool kommen sich die beiden weiter näher. «Die Chemie konnte sich noch mehr entfalten. Die Romantik war einfach da», so Eli. Was neben den vielen Küssen in dieser Nacht wohl noch passierte? Das bleibt ein Geheimnis.

Davide, aufgepasst: So sieht also ein leidenschaftlicher Kuss der Bachelorette aus:

Was aber klar ist: Babak war beim Frühstück in der Villa der Kandidaten nicht dabei. Das sorgt bei Davide für Unverständnis. Er kann nicht glauben, dass Babak nicht heimgekommen ist: «Der ist sicher nicht…», Davide verliert kurz die Sprache. «…mit ihr aufs Zimmer… Also… Wenn er mit ihr auf das Zimmer ging, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil ich meine, eh…» Ach, der arme Davide…

Davide vs. Babak

Zurück in der Villa wird Babak von den Mitstreitern ausgequetscht: Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Was lief da zwischen euch? «So wie ich es gehört habe, habe ich Davide um zehn Level übertroffen», gibt sich der Deutsche selbstbewusst. Nun spielt Davide seinen Kuss plötzlich runter, es sei ja schliesslich nur ein Siegeskuss gewesen: «Das ist noch nicht mein richtiger Kuss!» Aha, das hörte sich am Tag zuvor noch ganz anders an – wir erinnern uns: «Der Kuss hat sich sehr leidenschaftlich angefühlt», prahlte er. Davide fühlt sich von Babak angegriffen, als dieser ihm sagt, dass er in der Nacht der Rosen seine zwei Abschiedsküsschen erhalten wird. «Willst Du mir ans Bein pissen?», fragt der Rheinfelder. Im Einzelinterview betont Davide, dass er Babak nicht glaube: «Ich denke dadurch, dass er ein schauspielerisches Können hat, versucht er natürlich, uns das so zu verkaufen.» Als Babak weiter vom Date erzählt, meint Davide, dass er rasch auf die Toilette müsse: «Ich muss eine Runde kotzen gehen.» Das Ganze muss ihm wohl richtig auf den Magen schlagen.

Erste Schmetterlinge?

Weiter geht’s mit einem nächsten Einzeldate: Eli macht mit Vasco einen romantischen Helikopterflug über Phuket. Die beiden geniessen dabei nicht nur die Aussicht. Vasco ist sehr angetan vom Höhenflug mit Eli: «Ich bin endlos glücklich und freue mich auf die weitere Zeit mit ihr.»

Nach dem Flug schreiten die zwei händchenhaltend den Strand entlang. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt: «Wenn ich dich anschaue, habe ich das Gefühl, du bist authentisch», sagt Eli. Ihr gefalle seine Bodenständigkeit und die Ehrlichkeit in seinen Augen: «So etwas brauche ich», so die St. Gallerin. Auch Vasco ist sichtlich von ihr angetan. Beide sind einfach «happy». Die Bachelorette spricht bereits von den «ersten Schmetterlingen, die sich entfalten könnten».

‹Sex on Fire›, Jodeln und ‹Ti Amo›

Am Abend kommt es zu einem Karaoke-Contest. Toby traut sich dann als erster ans Mikrofon. Mit ‹Sex on Fire› will er die Bachelorette von sich überzeugen. Sein Englisch lässt zu wünschen übrig – genauso wie sein Gesang. Davide singt kräftig mit:

Am Schluss erntet er trotzdem Applaus, auch von seinen Mitstreitern. Und Eli meint: «Du hast es Hammer gemacht.» Sein Mut, als erster anzutreten, wird also belohnt. Auch Silvan erntet für seine Jodel-Einlage Lob von der 28-Jährigen. Veganer-Lukas singt die Schnulze ‹I Swear›, worauf Davide schockiert reagiert:

Eli sei es gar nicht darum gegangen, wer gut singen könne, sondern das Eis zu brechen. Am meisten Freude hätten ihr die Männer bereitet, die ansonsten immer schüchtern waren. Mit einem «Oh, Fuck it» beschliesst auch Davide, ein Ständchen zu singen. War ja klar, dass er sich die Chance, aufzufallen, nicht entgehen lässt. Es scheint, als ob alle Italiener nur ein einziges Lied kennen. Mit ‹Ti Amo›, das Nunzio bereits am Nachmittag einübte, tritt der Obermacho Davide an – und versagt kläglich. Nunzio bleibt trotzdem bei seiner Songwahl – im Gegensatz zu seinem Vorsänger kann er ja nur besser sein.

Die Bachelorette ist hin und weg von Nunzios italienischem Charme: «Er hat so viel Liebe da rein gesteckt.» Sie fand es «uh herzig» von ihm. Da sang sich der Laufner wohl mitten in Elis Herz. Besonders enttäuscht ist sie von Sandro: Seine Darbietung von ‹Hotline Bling› überzeugte die Bachelorette gar nicht.

Davides dunkles Geheimnis

Ein nervöser Davide bittet Eli für ein Einzelgespräch nach draussen. Dort lässt er die Bombe platzen: «Ich bin dummerweise fremdgegangen», gesteht er. Katapultiert er sich damit gleich selbst ins Aus? Denn das gefällt Eli gar nicht: «Dass er fremdgeht, ist natürlich ein No-Go.» Sie schätze jedoch seine Ehrlichkeit. Nach dem Gespräch bleibt der Macho zuversichtlich: Er rechnet noch immer fest mit einer Rose für die nächste Runde.

Das Affen-Date

Am Tag vor der Nacht der Rosen gibt Eli Toby noch eine Chance, sich in einem Einzeldate zu beweisen. Es geht in einen Affen-Rehabilitierungspark. Doch Elis Pläne passen dem Briefmarkenhändler wohl nicht ganz. Denn er habe schon schlechte Erfahrungen mit Affen gemacht: «Ich wurde in Indonesien von einem Orang-Utan attackiert», erzählt er. Eli werde ihn nun genau unter die Lupe nehmen, sagt sie: «Denn wenn er nicht tierlieb ist, dann wird es schwierig zwischen uns.» Oh-oh. Wenn das mal gut geht.

Aber die beiden geniessen den Tag und adoptieren sogar zusammen einen Affen namens Emily. So süüüüüss! Danach lernen sich die frischen Affeneltern näher kennen. Doch Elis stechende Fragen zu seiner letzten Beziehung scheinen Toby zu überfordern. Es sei für ihn noch zu früh, darüber zu sprechen.

Die Nacht der Rosen

Eli hat entschieden, welche Männer wieder nach Hause gehen müssen. Die Stimmung unter den Kandidaten ist angespannt. Die erste Rose geht dann an Silvan: Seine Jodel-Künste haben Eli überzeugt. Und da wird gleich nochmals gejodelt! Davide macht sich wie immer lustig: «Das wäre mir ganz neu, dass Jodeln bei Frauen gut ankommt. Aber anscheinend klappt’s. Vielleicht muss ich nun auch jodeln lernen», sagt er.

Die zweite Rose geht dann an den romantischen Babak… hach!

Und erstaunlicherweise erhält Davide die dritte Rose – Eli ist zwar schockiert über Davides Geständnis, doch sie möchte Davide wegen seiner Ehrlichkeit eine Chance geben.

Was glauben Sie? Kommt Davide auch nächste Woche noch weiter? Oder katapultiert ihn seine Vergangenheit bald raus?

Und der Laufner Nunzio? Er konnte Eli mit seinem italienischen Charme überzeugen: «Wer ‹Ti Amo› für mich singt, der hat eine Rose verdient», so Eli.

Auch Helikopter-Vasco erhält eine Rose von Eli. Genauso Affen-Toby, Veganer-Lukas, Twerk-Josué und Medium-Olivier. Auch Anthony, Josué, Marcel, Daryl, Daniel, und Ferhat kommen weiter. Für Sandro und John ist die Reise zu Ende.