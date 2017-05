Gianna Hablützel ist auf den Mops gekommen

Telebasel Glam vom 9. Mai 2017.

Bei der Champdog Show in Münchenstein gibt es ein Wettkampf mit verschiedenen Promis, z.B. die ehemalige Degenfechterin Gianna Hablützel. Sie verteidigt ihren aus dem Vorjahr. Doch mit Hunden konnte sie es schon immer gut, denn sie wuchs mit Boxern auf. Der Hundesport Agility ist für sie aber trotzdem etwas ganz spezielles.

Gianna Hablützel ist die erfolgreichste Schweizer Degenfechterin. Neun Mal wurde sie Schweizermeisterin, vier Mal Weltcupsiegerin und im Jahr 2000 gewann sie an den olympischen Spielen in Sidney die Silbermedaille.

Kein Wunder, kann sie ihre sportliche Vergangenheit nicht immer verstecken. Heute steht sie aber in einer anderen Funktion da, wenn es ums Fechten geht: Bei den ‹Basel- & Riehen- Scorpions› steckt sie als Initiantin Herz und Leidenschaft in den Club.

Zusätzlich arbeitet die 47-Jährige in einem Reisebüro und ist Mitglied im Grossen Rat bei der SVP Basel-Stadt.

In ihrem politischen Engagement sehe sie keinen grösseren Aufwand, sondern viel mehr eine neue, spannende Herausforderung, die sie mit Stolz weiterführen möchte.

Eines darf bei ihr aber ganz klar nie zu kurz kommen, und zwar das Mamisein. Gianna Hablützel ist nämlich Mutter einer 18-jährigen Tochter, für die sie immer da sein möchte.

Es sei für sie eine sehr schöne Erinnerung, und die Boxer, mit denen sie aufwuchs,waren stets ihre treuen Wegbegleiter. Heute ist Gianna Hablützel im Besitz von zwei kleineren Vierbeinern.

Auf den Mops gekommen

Agility betreibe sie aber nicht mit den beiden, darum war die Erfahrung mit der Hundesportart für sie etwas ganz neues und schönes. Auch gleich beim ersten Mal gewonnen zu haben, war für sie ein tolles Erlebnis.

Dieses jahr geht sie also als Titelverteidigerin an den Start. Der Spass zwischen Vier- und Zweibeiner stehe aber bei ihr im Vordergrund und sie schätze es sehr, dass so viele Zuschauer anwesend sind. Für den erneuten Sieg hat es im 2017 leider nicht gereicht, doch Spass hatte Gianna Hablützel allemal.