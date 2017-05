Froome im Training von Auto angefahren

Froome veröffentlichte am Dienstag auf Twitter ein Foto, das ein ziemlich ramponiertes Velo am Strassenrand liegend zeigt. Darunter schrieb der 31-Jährige vom Team Sky: «Wurde soeben von einem ungeduldigen Fahrer gerammt, der mir bis aufs Trottoir gefolgt war! Zum Glück bin ich okay.» Gemäss Froome ist der Lenker des Fahrzeugs einfach weitergefahren.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo

— Chris Froome (@chrisfroome) May 9, 2017