Klaus Endress, der Präsident des Verwaltungsrates, spricht an der Bilanzmedienkonferenz der Endress und Hauser Gruppe in Basel, am Dienstag, 9. Mai 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Baselland Endress+Hauser mit zweitem Gewinnrückgang in Folge

Die erfolgsverwöhnte Endress+Hauser-Gruppe hat nach 2015 auch 2016 einen Gewinnrückgang verbuchen müssen. Dem weltweit in der Mess- und Automatisierungstechnik tätigen Familienunternehmen verblieben letztes Jahr unter dem Strich 153,5 Millionen Euro.

Das sind 6,8 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der Konzern mit Sitz in Reinach BL am Dienstag, 9. Mai 2017, bekannt gab. Schon 2015 war der Gewinn der Endress+Hauser-Gruppe geschrumpft. Zuvor hatte das Unternehmen fünf Rekordabschlüsse in Folge erzielt. Noch stärker als beim Gewinn war der Rückgang beim Betriebsergebnis. Wegen Sondereffekten und einmaligen Abschreibungen lag das EBIT mit 215,5 Millionen Euro um 14,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Den Umsatz konnte E+H dagegen praktisch auf Vorjahresniveau halten. Mit 2,1 Milliarden Euro sank er um nur gerade 0,2 Prozent, wie das Unternehmen schon im März bekannt gegeben hatte. Zurückzuführen sei der Rückgang auf Wechselkurseffekte, die den Umsatz um 50 Millionen Euro drückten. In Schweizer Franken, der Berichtswährung der Dachgesellschaft, konnte E+H dagegen um 2,2 Prozent zulegen. Mit dem Jahresergebnis liegt E+H gemäss dem Communiqué klar hinter den eigenen Erwartungen zurück. Gemessen an der Entwicklung der Branche habe sich die Gruppe aber gut geschlagen, lässt sich CEO Matthias Altendorf in der Mitteilung zitieren. Ins laufende Jahr ist E+H gut gestartet. Angestrebt wird neben einem einstelligen Umsatzplus auch eine Verbesserung der Rentabilität. Weltweit sollen zudem 150 neue Stellen geschaffen werden. Letztes Jahr hatte die schwergewichtig in der trinationalen Region Basel tätige Gruppe erstmals die Marke von 13’000 Angestellten überschritten. (sda)

