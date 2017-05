Die Rolling Stones kommen im Herbst nach Zürich

Die Rolling Stones machen auf ihrer Tour ‹Stones - no Filter› im Herbst Halt in Zürich. (Video: Youtube)

Auf ihrer diesjährigen Europa-Tour ‹Stones - no Filter› machen die Rolling Stones auch Halt in Zürich. Am 20. September treten sie im Stadion Letzigrund auf. Der Vorverkauf beginnt am 12. Mai um 8 Uhr.

«Ich bin so begeistert, diesen Herbst durch Europa zu touren. Wir kehren zu ein paar vertrauten Orten zurück, besuchen aber auch einige, wo wir noch nie gespielt haben», zitierte Production abc in der Medienmitteilung vom Dienstag Frontmann Mick Jagger. In Zürich treten die Stones seit 1967 zum 14. Mal auf.

Klassiker und neue Songs

Spielen wird die Band Klassiker wie ‹Gimme Shelter›, ‹Paint It Black›, ‹Jumpin Jack Flash› und ‹Brown Sugar›. Zum Besten geben wird sie aber auch ein paar neue Songs «sowie zufällig ausgewählte Überraschungen», wie Production abc verspricht.

‹Stones – no Filter› folgt auf die Südamerika-Tournee der Band. Die Europa-Tour beginnt am 9. September in Hamburg und endet am 22. Oktober in Paris. Dazwischen tritt die Band neben Zürich und anderen Orten auch in München, Spielberg (Österreich), Lucca (Italien), Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen und Stockholm auf.

