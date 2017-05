(Bild: zVg/Facebook Theater Basel)

Basel Schlaraffenland im Schauspielhaus

Als fester Begriff steht ‹Schlaraffenland› für einen utopischen Ort, an dem die Regeln der Welt aufgehoben oder in ihr Gegenteil verkehrt sind. Der Dramatiker Philipp Löhle, der sowohl einen Schweizer als auch einen deutschen Pass hat, nimmt sich dieses Motivs an und zeichnet in seinem neuen Stück ein satirisches Bild der Wohlstandsgesellschaft.

Eine intakte und glückliche Familie sitzt zusammen an einer üppig gedeckten Tafel und isst gemeinsam zu Abend. Sie sprechen über ihre Luxusprobleme. Alles läuft wie am Schnürchen, bis zu jenem Zeitpunkt, als der Sohn (gespielt von Mario Fuchs) eines Nachts unverhofft die Chance bekommt, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Dort sind mehrere schwarze Männer damit beschäftigt, den Gang der Geschichte – oder besser gesagt der Theatervorstellung – reibungslos am Laufen zu halten. Was folgt, ist die schmerzliche Einsicht, dass alle,s was die Familie konsumiert oder verbraucht, auf Kosten anderer mühsam hergestellt werden muss. Das Weltbild des Sohnes ändert sich auf einen Schlag nachhaltig. Der Rest der Familie fühlt sich durch sein ‹Erweckungserlebnis› allerdings belästigt, denn auf eine solche Erkenntnis müsste ein Umdenken folgen – nichts, was die Familie sich leisten möchte. Schliesslich greift der Sohn zu einem radikalen Mittel. Die Regisseurin Claudia Bauer, die am Theater Basel bereits ‹Der Menschen Feind› inszeniert hat, bringt diese Komödie in opulenten Bildern und handgemachten Masken auf die Bühne des Schauspielhauses des Theaters Basel. Am 12. Mai 2017 um 19:30 Uhr feiert ‹Schlaraffenland› Premiere. Hier geht es zu den Spieldaten.

