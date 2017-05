Regio skatet mit Tempo durch Basel

Telebasel Regio vom 8. Mai 2017.

Wenn die Stadt abgesperrt und alle Menschen auf Inline-Skates unterwegs sind, dann ist wieder Basel City Skate. Luca La Rocca war für Regio dabei.

Die Swiss Skate Tour 2017 startete am 7. Mai 2017 in Basel in die Saison: Regio-Reporter Luca La Rocca unterhält sich mit den Teilnehmern und schaut sich ein wenig an dem sportlichen Event um.

Einfach in die Schuhe mit den Rädern steigen und losfahren? Nicht ganz. Vor dem Start werden noch einige Vorbereitungen getroffen: «Nochmals die Inlines sauber schnüren und schnell testen, ob alles sauber angezogen ist, ob die Räder rollen und einfach schauen ob man alles dabei hat: Wasserflasche, Helm, Handschuhe», so Thomas Ruegge aus Solothurn. Die Räder werden auch dem Wetter angepasst, sagt er.

Ein sportlicher Tag

Nelli Francic aus Oberbipp war am gleichen Morgen noch am Frauenlauf in Basel, nun ist sie auch bei den Langstreckenfahrern der Inliner dabei. Ein sportlicher Sonntag also! Sie habe sich kein Ziel gesetzt, sondern wolle «einfach durchkommen». Denn Basel sei nicht gerade der einfachste Ort zum Inline-Skaten: «Vor allem die Pflastersteine und die Absätze hier, die machen mir schon ein wenig Angst».

Den ganzen Sommer hindurch kann man auch an anderen Standorten in der Schweiz an der Swiss Skate Tour teilnehmen.