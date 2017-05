Die in der Deutschschweiz lebenden Franzosen stimmten mit deutlicher Mehrheit für Emmanuel Macron. (Bild: keystone)

Schweiz Neun von zehn Auslandfranzosen in der Deutschschweiz für Macron

Hätten nur die in der Schweiz lebenden Franzosen über Frankreichs Präsidenten bestimmen können, so wäre Emmanuel Macrons Sieg in der Stichwahl am Sonntag noch deutlicher ausgefallen: In der Deutschschweiz stimmte bloss jeder zehnte für Marine Le Pen.

Dies geht aus Zahlen hervor, welche Claudine Schmid – sie vertritt die in der Schweiz ansässigen Franzosen im französischen Parlament – am Montag, 8. Mai 2017, auf ihrer Webseite veröffentlichte. Demnach gingen in den Deutschschweizer Wahlbüros 9391 von 10’402 gültigen Stimmen an Macron, das entspricht 90,3 Prozent. Etwas tiefer lagen die Zustimmungswerte für den künftigen Staatschef in der Romandie (84,6 Prozent) und dem Tessin (79,1 Prozent). Nimmt man die in der Schweiz gesamthaft abgegebenen, gültigen Stimmen (63’995) zusammen, liegt Macron (54’720 Stimmen) bei 85,5 Prozent. Leer waren 2971 Stimmzettel, ungültig deren 616. Wahlbeteiligung weniger rege Einen beträchtlichen Unterschied zur gesamten Wahl gab es auch bei der Beteiligung. Während bei der Stichwahl insgesamt jeder dritte Wahlberechtigte abstimmte (74,6 Prozent), waren es unter den Französinnen und -Franzosen in der Schweiz bloss gut jeder zweite (53 Prozent). Insgesamt kam Macron bei der Stichwahl nach Auszählung aller Stimmen auf 66,1 Prozent, wie das französische Innenministerium am Montag im Internet bekanntgab. Seine rechtspopulistische Konkurrentin Le Pen holte 33,9 Prozent. Macron erhielt rund 20,8 Millionen Stimmen, fast doppelt so viele wie Le Pen (10,6 Millionen). Macron konnte sich dabei nicht nur auf die in der Schweiz lebenden Landsleute verlassen: 89,3 Prozent der wählenden Auslandfranzosen stimmten für den pro-europäischen Präsidentschaftskandidaten. Über 1,26 Millionen wahlberechtigte Franzosen leben im Ausland, davon rund 127’000 in der Schweiz. (sda)

