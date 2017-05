Nach 100 Tagen im Amt: Elisabeth Ackermann spricht

Nachfolgerin von Guy Morin: Elisabeth Ackermann hat die ersten 100 Tage als Regierungspräsidentin hinter sich. (Keystone)

Dass Basler Regierungsleute während der ersten 100 Amtstage schweigen, hat sich als Tradition eingebürgert. Aber nur bei der grünen Regierungspräsidentin wurde dies in den Medien so heftig attackiert. Welche Erklärung hat sie dafür? Und wie beurteilt sie die verschiedenen Themen, die sich seither angehäuft haben? Im Talk vom 8. Mai 2017 gibt Elisabeth Ackermann ab 18:40 Uhr das erste längere Interview seit ihrem Amtsantritt.

Würden Bundesräte, Staatspräsidenten oder der Papst das Baslerische 100-Tage-Schweigegelübde einhalten, so streng wie es Elisabeth Ackermann tue, so gäben sie sich der Lächerlichkeit preis, donnerte die BaZ. Napoleon habe die gleiche Anzahl von Tagen gebraucht, um aus Elba zurückzukehren, die Macht in Frankreich wieder an sich zu reissen und in Waterloo dann sein Schicksal endgültig zu besiegeln, witzelte die bz.

Der grünen Politikerin Elisabeth Ackermann verzieh man nicht, was man anderen – zum Beispiel auch ihrem Regierungskollegen Conradin Cramer – kommentarlos gewährte: sich einzuarbeiten und sich während dieser Zeit öffentlicher Aussagen zu enthalten. Wie interpretiert sie das? Hat sie sich – so der Vorwurf – der Öffentlichkeit verweigert? Und ist die Basler Tradition in Zeiten der flachen Hierarchie-Auffassung und des Transparenz-Gebotes auch noch sinnvoll?

Andere Fragen sind drängender. Während Ackermanns ersten 100 Tagen im Amt kam heraus, dass die Stadt, die sich mit Anti-Diskriminierungskampagnen hervortut, offenbar die rechtsextremen Grauen Wölfe in ihrer Muslimkommission aufnahm.

Oder dass Ackermann nach dem entlassenen Kantonsentwickler Thomas Kessler nun auch mit dem Abgang von Philippe Bischof einen neuen Kulturchef oder eine neue -Chefin wird suchen müssen, ihr Departement also die wesentlichsten Köpfe neu besetzen muss. Oder dass mehrere Basler Museen vor dem Aus stehen könnten, weil der Bund seine Subventionsvorgaben geändert hat.

Und schliesslich hat Vorgänger Guy Morin ihr ein unangenehmes Dossier zurückgelassen: Für die Kaserne wurde mehr Geld bewilligt, das man dem Theater Basel abzwacken will. Theaterdirektor Andreas Beck, der erste erfolgreiche Basler Intendant seit Jahrzehnten, der nicht nur international, sondern auch lokal gefeiert wird, hat dafür kein Verständnis, wie er im Telebasel-Interview sagte. Wie will sie dafür sorgen, dass Basel Beck nicht ans Wiener Burgtheater verliert? Denn unter seinem Qualitätsanspruch wird der Erfolgsmann wohl nicht arbeiten wollen.

Elisabeth Ackermann gibt im Telebasel Talk vom 8. Mai 2017 ab 18.40 Uhr Antworten.